Политика
Lenta.ruСША захотели вернуть столетний долг Китая
Утверждается, что президент США Дональд Трамп может разыграть эту карту в качестве оружия в торговой войне с Китаем. В Пекине знают о планах Вашингтона, однако считают реализацию этой идеи невозможной.
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с чего всё началось
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император, сообщает Bloomberg.РБКвчера в 11:15
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Здоровье
В Китае родился ребенок с 31 пальцем
MedikForum.ru вчера в 21:11
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:44
Футбол
У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
Lenta.ru вчера в 16:56
Армия и оружие
Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр»
Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море.
Известия вчера в 22:38
Армия и оружие
США похвастались расширением возможностей ПРО Patriot
В рамках учений задействовали «объединенную систему боевого управления системами ПВО и ПРО армии США, а также радиолокаторы Sentinel и Patriot и перехватчик Patriot PAC-3».
Взгляд.ру вчера в 23:20
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Музыка
Киркорова оправдали за мат на «Новой волне»
Перепалка между Филиппом Киркоровым и представителем организаторов музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи превратилась в рабочий момент.
Уралинформбюро вчера в 07:43
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru 28 августа в 01:31
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Политика
Лукашенко передал Трампу кортик через Болтона
RT на русском вчера в 11:25
Гаджеты
Названы характеристики бюджетного смартфона Moto G8 Play
Дни24 вчера в 10:10
Политика
Дело о хищениях в Ново-Огарёво вернули в прокуратуру
Третий окружной военный суд вернул в прокуратуру уголовное дело о хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию в резиденции президента в Ново-Огарёво.
News.ru вчера в 21:28
Политика
В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru вчера в 16:29
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Армия и оружие
Трамп отказался выводить войска из Афганистана после сделки с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане после соглашения с талибами останутся 8600 военнослужащих США.
Взгляд.ру вчера в 10:25
Политика
ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом
Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета вчера в 11:26
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ 28 августа в 20:52
Гаджеты
Неожиданно: AMD сопроводит процессоры Ryzen Threadripper 3000 тремя новыми чипсетами – TRX40, TRX80 и WRX80
Предположительно, новинки делятся на игровые/пользовательские (TRX40, TRX80) и модель для рабочих станций – WRX80.
iXBT.com вчера в 18:27
Происшествия
Авария с участием Lamborghini и BMW произошла в центре Москвы
Камеры видеонаблюдения в центре Москвы запечатлели ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW.
Известия вчера в 18:03
Происшествия
Машина наехала на дорожного рабочего в Рязани, двое погибли
В Рязани легковушка наехала на дорожного рабочего. В результате произошедшего погибли два человека.
РЕН ТВ вчера в 21:13
Армия и оружие
За неделю 27 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ
За неделю разведку провели 27 иностранных летательных аппаратов.
Российская газета вчера в 20:03
Происшествия
Тюменцы не могут вылететь в Турцию из-за проблем с самолётом
Вестник вчера в 03:25
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал вчера в 14:59
Происшествия
Самолет Ан-2 вынужденно сел в Якутии
Газета.Ru вчера в 23:34
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия вчера в 08:22
Футбол
РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter
Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на пост в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гол бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
Матч ТВ вчера в 20:06
Гаджеты
Разноцветные чехлы для iPhone 11 уже появились в розничных магазинах
iXBT.com вчера в 10:18
Общество
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах
Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета вчера в 14:37