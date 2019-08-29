с чего всё началось

Утверждается, что президент США Дональд Трамп может разыграть эту карту в качестве оружия в торговой войне с Китаем. В Пекине знают о планах Вашингтона, однако считают реализацию этой идеи невозможной.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.

Армия и оружие Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр» Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море.

Армия и оружие США похвастались расширением возможностей ПРО Patriot В рамках учений задействовали «объединенную систему боевого управления системами ПВО и ПРО армии США, а также радиолокаторы Sentinel и Patriot и перехватчик Patriot PAC-3».

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Политика На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».

Музыка Киркорова оправдали за мат на «Новой волне» Перепалка между Филиппом Киркоровым и представителем организаторов музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи превратилась в рабочий момент.

Политика Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.

Политика Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.

Политика Дело о хищениях в Ново-Огарёво вернули в прокуратуру Третий окружной военный суд вернул в прокуратуру уголовное дело о хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию в резиденции президента в Ново-Огарёво.

Политика В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Армия и оружие Трамп отказался выводить войска из Афганистана после сделки с талибами Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане после соглашения с талибами останутся 8600 военнослужащих США.

Политика ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.

Происшествия Авария с участием Lamborghini и BMW произошла в центре Москвы Камеры видеонаблюдения в центре Москвы запечатлели ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW.

Происшествия Машина наехала на дорожного рабочего в Рязани, двое погибли В Рязани легковушка наехала на дорожного рабочего. В результате произошедшего погибли два человека.

Футбол Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.

Футбол РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на пост в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гол бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.