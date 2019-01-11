с чего всё началось

США планируют усилить свое присутствие в Арктике, чтобы потеснить позиции России в этом регионе. Об этом пишет The Wall Street Journal. Военно-морские силы изучают возможности расширить операции на Крайнем Севере.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп пригрозил Турции санкциями Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях

Армия и оружие Армия и оружие Стало известно о планах США ударить по Ирану Совет по национальной безопасности США в 2018 году передавал в Пентагон запрос о проведении военной операции в Иране.

Армия и оружие Армия и оружие Тихоокеанский флот получил пятый противодиверсионный катер «Грачонок» Во Владивостоке состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага на новом противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок», предназначенном для оказания борьбы с подводно-террористическими силами, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Армия и оружие Армия и оружие Истребители ВВС Германии продолжат тренировочные полёты над Эстонией В октябре 2018 года на авиабазе Эмари под Таллином были открыты новые объекты, которые предназначены для дислоцированных в Эстонии войск и техники НАТО.

Армия и оружие Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» готовится к первому дальнему походу Напомним, что фрегат "Адмирал Горшков" стал первым носителем высокоточных крылатых ракет "Калибр" в составе Северного флота.

Армия и оружие Армия и оружие Украинский боевик хочет выслать жителей Донбасса на Мадагаскар Боевик уже даже придумал, что сделает с мятежными жителями Донбасса после победы. По мнению Аверина, их нужно куда-то отправлять.

Армия и оружие Армия и оружие Сегодня в России отмечается День трубопроводных войск Сегодня свой день рождения отмечают трубопроводные войска МТО - 67 лет с момента основания.

Армия и оружие Армия и оружие Валяев: Россия не оставит удары Израиля по Сирии без ответа По мнению Валяева, бесконтрольные удары Израиля по Сирии в значительной мере затрагивают авторитет и национальные интересы России, в связи с чем, со стороны последней стоит ожидать куда более жёстких мерк контроля и противодействия.

Армия и оружие Армия и оружие Армия США заключила новый контракт на поставку израильских КАЗ Trophy Американское Министерство обороны заключило новый контракт на поставку израильских комплексов активной защиты (КАЗ) Rafael Trophy для оснащения танков Abrams армии и корпуса морской пехоты США, передает блог bmpd.

Армия и оружие Армия и оружие Под Новосибирском военные на «Терминаторах» искали боевиков Учения по поиску боевиков при помощи инфракрасной аппаратуры прошли под Новосибирском.

Армия и оружие Армия и оружие Лучшие военные летчики проведут показательные учения под Волгоградом Во время показательных учений командованию округа продемонстрируют действия авиационного звена в составе группировки войск по уничтожению условного наземного и воздушного противника.

Армия и оружие Армия и оружие Истребитель F-16 ВВС США экстренно сел в японском аэропорту

Армия и оружие Армия и оружие «Укроборонпром» поставил ВСУ почти 26 тыс. единиц техники — Порошенко За пять лет с начала гражданской войны на Украине концерн «Укроборонпром» поставил ВСУ 25,8 тыс. единиц техники, заявил президент Украины Пётр Порошенко 14 января на своей странице в социальной сети Facebook.