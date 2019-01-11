Армия и оружие
США захотели ослабить влияние России в Арктике
США захотели ослабить влияние России в АрктикеLenta.ruвчера в 22:43
США планируют усилить свое присутствие в Арктике, чтобы потеснить позиции России в этом регионе. Об этом пишет The Wall Street Journal. Военно-морские силы изучают возможности расширить операции на Крайнем Севере.
Lenta.ruвчера в 22:43
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с чего всё началось
США укрепят военное присутствие в Арктике, чтобы получить выход к новым морским путям и ослабить влияние России и Китая в регионе, пишет The Wall Street Journal.Известиявчера в 19:02
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Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:49
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В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях
Обновлено вчера в 22:31
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Стало известно о планах США ударить по Ирану
Совет по национальной безопасности США в 2018 году передавал в Пентагон запрос о проведении военной операции в Иране.
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Армия и оружие
Тихоокеанский флот получил пятый противодиверсионный катер «Грачонок»
Во Владивостоке состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага на новом противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок», предназначенном для оказания борьбы с подводно-террористическими силами, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Истребители ВВС Германии продолжат тренировочные полёты над Эстонией
В октябре 2018 года на авиабазе Эмари под Таллином были открыты новые объекты, которые предназначены для дислоцированных в Эстонии войск и техники НАТО.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» готовится к первому дальнему походу
Напомним, что фрегат "Адмирал Горшков" стал первым носителем высокоточных крылатых ракет "Калибр" в составе Северного флота.
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Армия и оружие
Украинский боевик хочет выслать жителей Донбасса на Мадагаскар
Боевик уже даже придумал, что сделает с мятежными жителями Донбасса после победы. По мнению Аверина, их нужно куда-то отправлять.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Сегодня в России отмечается День трубопроводных войск
Сегодня свой день рождения отмечают трубопроводные войска МТО - 67 лет с момента основания.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Валяев: Россия не оставит удары Израиля по Сирии без ответа
По мнению Валяева, бесконтрольные удары Израиля по Сирии в значительной мере затрагивают авторитет и национальные интересы России, в связи с чем, со стороны последней стоит ожидать куда более жёстких мерк контроля и противодействия.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
Армия США заключила новый контракт на поставку израильских КАЗ Trophy
Американское Министерство обороны заключило новый контракт на поставку израильских комплексов активной защиты (КАЗ) Rafael Trophy для оснащения танков Abrams армии и корпуса морской пехоты США, передает блог bmpd.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Под Новосибирском военные на «Терминаторах» искали боевиков
Учения по поиску боевиков при помощи инфракрасной аппаратуры прошли под Новосибирском.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Лучшие военные летчики проведут показательные учения под Волгоградом
Во время показательных учений командованию округа продемонстрируют действия авиационного звена в составе группировки войск по уничтожению условного наземного и воздушного противника.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Истребитель F-16 ВВС США экстренно сел в японском аэропорту
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
«Укроборонпром» поставил ВСУ почти 26 тыс. единиц техники — Порошенко
За пять лет с начала гражданской войны на Украине концерн «Укроборонпром» поставил ВСУ 25,8 тыс. единиц техники, заявил президент Украины Пётр Порошенко 14 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Учения разведчиков ЮВО стартовали в Приэльбрусье
Военнослужащие разведывательных подразделений Южного военного округа начали тренировки в условиях высокогорья в Приэльбрусье.
Обновлено в 05:32