Армия и оружие

США заказали 10 тысяч ракет для противодействия РоссииРоссийская газета 06:03

Пентагон рассчитывает в 2020 году закупить 10 193 управляемых ракет класса "земля-земля". Эти планы обосновываются переориентацией на противодействие России и Китаю после "относительного" поражения в Ираке и Сирии запрещенной в России террористической организации "ИГ".
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с чего всё началось
Как сообщает
 сайт Task and Purpose, ведомство предлагает включить в госбюджет на 2020 финансовый год расходы в размере около 1,4 миллиарда долларов на 10 193 управляемых ракеты класса «земля - земля» реактивной системы залпового огня.
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Газета.Ru01:16
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