Политика

США задумались о создании коалиции для смены власти в ВенесуэлеИзвестия 10:56

Вашингтон хочет создать большую коалицию для смены власти в Венесуэле. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 3 марта.
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Джон Болтон
Я бы хотел видеть коалицию, широкую настолько, насколько мы можем собрать, чтобы сменить весь коррумпированный режим. Это мы и пытаемся сделать.
— Джон Болтон, американский политикГазета.Ru 09:56

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