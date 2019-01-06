Минфин США не выдавал экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран, сообщает иранское агентство ILNA со ссылкой на представителя Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани.

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Армия и оружие Армия и оружие Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе Американские военнослужащие в Прибалтике сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Кануасе, причем совершен этот акт вандализма был еще несколько месяцев назад, но сотрудники правоохранительных органов решили скрыть этот факт от общественности.

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