Политика

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
Коммерсантъ
08:44

Минфин США не выдавал экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран, сообщает иранское агентство ILNA со ссылкой на представителя Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани.
Коммерсантъ08:44

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США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Коммерсантъ08:44

США заблокировали продажу Ирану российских самолетов. Более 10% деталей для Sukhoi Superjet 100 делают американцы

Фонтанка.Ру08:26

США заблокировали поставку российских авиалайнеров в Иран

URA.Ru08:06

США заблокировали поставку пассажирских самолетов из России в Иран

Эхо Москвы07:31

США заблокировали поставки SSJ-100 Ирану

Взгляд.ру07:25

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран, пишут СМИ

РИА Новости07:00

Причуды импортозамещения: Россия не сможет продать суперджеты Ирану

Новые Известия04 января в 03:16
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 08:58, Ашберн
Политика

Названы последствия отмены визита Рогозина в США

«Роскосмос» в связи с отменой визита генерального директора корпорации Дмитрия Рогозина в США может выйти из переговоров с НАСА об участии в проекте международной окололунной станции Gateway.
Обновлено в 06:09
Политика

Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ

Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Болтон заявил, что вывод войск США из Сирии зависит от ликвидации ИГ

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что вывод войск США из Сирии зависит от полной ликвидации боевиков террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 08:04
Политика

Глава МИД ФРГ считает, что ключ к сохранению ДРСМД находится у России

"Ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы", - полагает он.
Обновлено в 03:12
Политика

Эрдоган намерен посетить Россию в январе

Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Россия и Иран планируют провести совместные учения в Каспийском море

Обновлено в 03:33
Политика

Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США

По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие

Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе

Американские военнослужащие в Прибалтике сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Кануасе, причем совершен этот акт вандализма был еще несколько месяцев назад, но сотрудники правоохранительных органов решили скрыть этот факт от общественности.
Обновлено в 07:13
Политика

Глава аппарата Пентагона ушел в отставку

Глава аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Суини ушел в отставку.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал»

«В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота провёл плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развёртывании с марша», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Черноморского флота.
Обновлено в 05:08
Политика

Стали известны планы Путина на Рождество

Обновлено в 06:44
Армия и оружие

На побережье моря Лаптевых построят военный городок

Обновлено вчера в 20:12
Политика

Парламент Венесуэлы обвинил Мадуро в узурпации власти

Новый глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что с 10 января, когда начнется новый президентский срок Николаса Мадуро, глава государства будет "узурпировать" власть, передает Reuters.
Обновлено в 00:17
Политика

Немцы считают Россию и США самыми опасными странами мира

Немецкий исследовательский институт Forsa провел опрос, в ходе которого выяснилось, что жители Германии считают Россию и США самыми опасными странами для мировой безопасности.
Обновлено в 06:56
Политика

Абэ: Вопрос Курил должен решаться с учетом мнения местных жителей

Премьер Японии Синдзо Абэ считает, что проживающие на Курильских островах люди должны принять участие в обсуждении судьбы этих территорий.
Обновлено в 06:23
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Sukhoi Superjet 100
Российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний.
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