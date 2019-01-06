Политика

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
Коммерсантъ
08:44

Минфин США не выдавал экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран, сообщает иранское агентство ILNA со ссылкой на представителя Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани.
Коммерсантъ08:44

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США заблокировали поставку российских авиалайнеров в Иран

URA.Ru08:06

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Газета.Ru10:09

США заблокировали продажу Ирану российских самолетов. Более 10% деталей для Sukhoi Superjet 100 делают американцы

Фонтанка.Ру08:26

СМИ сообщили о блокировке Штатами поставок SSJ 100 в Иран

Вести.Ru09:36

США заблокировали поставку пассажирских самолетов из России в Иран

Эхо Москвы07:31

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран, пишут СМИ

РИА Новости07:00

Причуды импортозамещения: Россия не сможет продать суперджеты Ирану

Новые Известия04 января в 03:16
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Армия и оружие

Большой десантный корабль ВМС США направился в Черное море

Обновлено в 08:33
Спорт

Устюгов стал вторым в общем зачёте «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в гонке преследования на 9 км свободным стилем на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Обновлено в 09:29
Политика

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Минфин США не выдавал экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран, сообщает иранское агентство ILNA со ссылкой на представителя Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани.
Обновлено в 08:44
Общество

Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола

Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе

Американские военнослужащие в Прибалтике сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Кануасе, причем совершен этот акт вандализма был еще несколько месяцев назад, но сотрудники правоохранительных органов решили скрыть этот факт от общественности.
Обновлено в 07:13
Политика

В РАН оценили сообщения об отмене визита Рогозина в США

Заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зелёный в беседе с ТАСС прокомментировал сообщения об отмене американской стороной приглашения главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину в США.
Обновлено в 09:58
Общество

Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов

Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.
Обновлено в 00:59
Экономика

В России внедрят новую систему контроля качества бензина

В России может появиться система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие

США вызвались спасти сирийских курдов от Турции

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над террористами «Исламского государства» 19 декабря.
Обновлено в 08:39
Спорт

Непряева заняла второе место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски»

Обновлено в 08:21
Общество

Выигравшие по 500 млн рублей в «Русском лото» пока не вышли на связь

Обновлено в 09:01
Происшествия

Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии

Обновлено вчера в 15:18
Политика

Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО локализовали

Возгорание на Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) локализовано.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли

"Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.
Обновлено в 07:41
Политика

Путин приехал навестить детей в петербургском хосписе

Президент России Владимир Путин приехал в воскресенье в детский хоспис в Невском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 10:05
Политика

Роскосмос может прекратить диалог с NASA

Отмена визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США может привести к прекращению диалога между российской госкорпорацией и NASA по окололунной станции Gateway.
Обновлено в 03:12
Политика

В МИД Германии считают, что ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы

Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) зависит от России.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Аэропорт «Хитроу» заблокировали из-за подозрительного предмета

Обновлено в 09:43
Космос

Илон Маск анонсировал полет корабля Crew Dragon к МКС через месяц

Корабль отправится в первый полет без экипажа. Первый полет Crew Dragon с астронавтами предварительно намечен на июнь 2019 года.
Обновлено в 08:37
Хоккей

Организаторы не включили флаг РФ в итоговый ролик МЧМ по хоккею

Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде опубликовали итоговый ролик турнира с благодарностью в адрес болельщиков.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Мариуполе произошел взрыв в многоэтажном доме, есть погибшие

В одной из квартир многоэтажного дома в украинском городе Мариуполе произошел взрыв. В результате данного инцидента погибли люди.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

В Тюмени в батутном парке погибла девушка

Обновлено в 07:03
Армия и оружие

В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал»

«В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота провёл плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развёртывании с марша», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Черноморского флота.
Обновлено в 05:08
Авто

В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО

Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.
Обновлено в 01:20
Происшествия

По меньшей мере 30 человек погибли при обрушении шахты в Афганистане

По меньшей мере 30 человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана.
Обновлено в 08:28
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Норвежский лыжник назвал россиян тупыми и извинился

Обновлено в 05:56
Происшествия

Экс-мэра Оренбурга отправили под домашний арест

Обновлено в 09:17
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Трамп прокомментировал задержание Пола Уилана в РФ

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что администрация Соединённых Штатов «изучает» вопрос с задержанием в Москве Пола Уилана, который подозревается в шпионаже.
Обновлено в 10:18
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Депутат Милонов зачитал рэп про отмену концертов в России

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Sukhoi Superjet 100
Российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний.
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