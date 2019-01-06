Политика

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
Коммерсантъ
вчера в 08:44

Минфин США не выдавал экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран, сообщает иранское агентство ILNA со ссылкой на представителя Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани.
Коммерсантъвчера в 08:44

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США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

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Новые Известия04 января в 03:16
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