Политика

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
РИА Новости
11:08

США отказались выдавать экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Иран, сообщает израильский портал iHLS. Отмечается, что более десяти процентов деталей российского лайнера производятся в Америке, поэтому необходимо получить одобрение сделки от Казначейства США.
РИА Новости11:08

Подробнее о событии

США заблокировали поставку российских авиалайнеров в Иран

URA.Ru08:06

СМИ сообщили о блокировке Штатами поставок SSJ 100 в Иран

Вести.Ru09:36

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Газета.Ru10:09

Иран заявил о блокировке поставок Sukhoi Superjet 100 властями США

Дождь11:12

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

РИА Новости11:08

США заблокировали поставку пассажирских самолетов из России в Иран

Эхо Москвы07:31

Причуды импортозамещения: Россия не сможет продать суперджеты Ирану

Новые Известия04 января в 03:16
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
Политика

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

США отказались выдавать экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Иран, сообщает израильский портал iHLS.
Обновлено в 11:08
Спорт

Устюгов стал вторым в общем зачете «Тур де Ски»

Обновлено в 11:04
Армия и оружие

В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США

Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено в 10:25
Общество

Путин приехал навестить детей в петербургском хосписе

Президент России Владимир Путин приехал в воскресенье в детский хоспис в Невском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 10:05
Общество

Почему выигравшие в лотерею по полмиллиарда рублей не выходят на связь

Обновлено в 12:00
Политика

Трамп прокомментировал задержание шпиона из США в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает задержание американского гражданина Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже.
Обновлено в 10:56
Политика

В РАН оценили сообщения об отмене визита Рогозина в США

Заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зелёный в беседе с ТАСС прокомментировал сообщения об отмене американской стороной приглашения главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину в США.
Обновлено в 09:58
Экономика

В России введут новую систему контроля качества топлива

Для полного избавления от фальсификата, правительство хочет прослеживать путь топлива от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) до потребителя, рассказал «Российской газете» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе

Американские военнослужащие в Прибалтике сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Кануасе, причем совершен этот акт вандализма был еще несколько месяцев назад, но сотрудники правоохранительных органов решили скрыть этот факт от общественности.
Обновлено в 07:13
Спорт

Эстберг выиграла «Тур де Ски», Непряева – вторая

Обновлено в 07:39
Общество

Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола

Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.
Обновлено в 07:27
Политика

Украина получила томос об автокефалии новой церковной структуры

Томос Украине вручал Константинопольский патриарх Варфоломей, передает РИА Новости со ссылкой на ТК «Прямой».
Обновлено в 05:03
Общество

Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов

Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие

Трамп подтвердил ликвидацию боевика «Аль-Каиды»

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию силами США террориста Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Авто

В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО

Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.
Обновлено в 01:20
Политика

В Британии сравнили СВР и ГРУ по степени опасности

Аналитики попытались сравнить данные о работе СВР с методами работы другого российского ведомства — Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ.
Обновлено в 05:44
Хоккей

Организаторы не включили флаг РФ в итоговый ролик МЧМ по хоккею

Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде опубликовали итоговый ролик турнира с благодарностью в адрес болельщиков.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Аэропорт «Хитроу» заблокировали из-за подозрительного предмета

Обновлено в 09:43
Армия и оружие

Израильские ВВС нанесли удар по двум военным позициям ХАМАС

Вертолеты Армии обороны Израиля нанесли удар по двум военным позициям группировки ХАМАС в палестинском секторе Газа, передала армейская пресс-служба.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие

В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал»

«В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота провёл плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развёртывании с марша», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Черноморского флота.
Обновлено в 05:08
Политика

Роскосмос удивлен, что NASA общается с госкорпорацией через СМИ

Госкорпорация «Роскосмос» удивлена, что NASA общается с не через СМИ, а не напрямую.
Обновлено в 05:29
Спорт

Норвежский лыжник назвал россиян тупыми и извинился

Обновлено в 05:56
Происшествия

Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли

"Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В дом в Магнитогорске, где произошел взрыв, подадут газ

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку очков со встроенной камерой

Житель Новокузнецка указывал на то, что очки ему нужны были, чтобы снимать свои заезды по горнолыжным трассам.
Обновлено в 11:31
Происшествия

В Афганистане при сходе оползня на шахте погибли не менее 30 человек

По меньшей мере 30 работников золотодобывающей шахты погибли, еще 15 пострадали в результате схода оползня в афганской провинции Бадахшан, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.
Обновлено в 06:33
Политика

Источник рассказал о последствиях отмены визита Рогозина в США

По словам источника в ракетно-космической отрасли, решение американской стороны об отмене визита главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в США может привести к выходу ведомства из переговоров об участи в создании окололунной станции Gateway, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Политика

В МИД Германии считают, что ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы

Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) зависит от России.
Обновлено в 08:14
Политика

Варфоломей вручил украинской церкви томос об автокефалии

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил главе Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Суд изменил меру пресечения экс-мэру Оренбурга на домашний арест

Суд в Оренбурге в воскресенье изменил меру пресечения обвиняемому во взяточничестве бывшему мэру Оренбурга Евгению Арапову с содержания под стражей на домашний арест.
Обновлено в 07:33
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Sukhoi Superjet 100
Российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний.
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