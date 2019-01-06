Политика

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
Газета.Ru
10:09

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на израильский портал iHLS. По информации агентства, Минфин США отказался выдавать экспортный сертификат на продажу самолета.
Газета.Ru10:09

Подробнее о событии

«Сухой» отреагировал на запрет США продавать «Суперджеты» Ирану

URA.Ru13:02

Минфин США блокировал поставку Ирану российских самолетов Sukhoi Superjet 100

Эхо Москвы13:00

Причуды импортозамещения: Россия не сможет продать суперджеты Ирану

Новые Известия04 января в 03:16

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

РИА Новости11:08

СМИ сообщили о блокировке Штатами поставок SSJ 100 в Иран

Вести.Ru09:36

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Газета.Ru10:09

В «Сухом» ответили на сообщения о блокировке США поставок SSJ-100 Ирану

РБК12:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Армия и оружие

В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США

Обновлено в 10:25
Политика

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Власти США отказались санкционировать продажу российских самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран, поскольку при производстве лайнера используются американские комплектующие.
Обновлено в 10:09
Политика

В Санкт-Петербурге Путин вручил подарки пациентам детского хосписа

Президент России Владимир Путин в канун Рождества побывал в детском хосписе в Невском районе Санкт-Петербурга и вручил подарки пациентам.
Обновлено в 12:52
Политика

Трамп прокомментировал задержание американца за шпионаж в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США занимаются изучением ситуации с задержанием в России американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже, об этом он рассказал журналистам, передает Reuters.
Обновлено в 13:07
Спорт

Устюгов взял серебро в гонке «Тур де Ски»

Обновлено в 10:28
Происшествия

Землетрясение произошло в Аджарии

Обновлено в 11:15
Общество

Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола

Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.
Обновлено в 07:27
Общество

Выигравшие по 500 млн рублей в «Русском лото» пока не вышли на связь

Обновлено в 09:01
Космос

Илон Маск рассказал о сроках первого запуска Dragon-2 к МКС

Как сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter, запуск к МКС нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме пройдёт в первых числах февраля Отметим, ранее говорилось, что Dragon-2 направят на Международную космическую станцию 17 января этого года.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.
Обновлено в 03:59
Авто

В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО

Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

Трамп подтвердил ликвидацию боевика «Аль-Каиды»

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию силами США террориста Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Армия и оружие

Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе

Американские военнослужащие в Прибалтике сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Кануасе, причем совершен этот акт вандализма был еще несколько месяцев назад, но сотрудники правоохранительных органов решили скрыть этот факт от общественности.
Обновлено в 07:13
Происшествия

На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7

Обновлено в 09:11
Политика

В РАН назвали последствия отмены визита Рогозина в США

Отмена визита главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США может привести к срыву совместной российско-американской научной миссии на Венеру.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Обновлено в 12:58
Происшествия

Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли

"Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Трамп заявил, что никогда не обещал скорого вывода войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обещал быстрого вывода американских войск из Сирии.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии

Обновлено вчера в 15:18
Спорт

Норвежский лыжник назвал россиян тупыми и извинился

Обновлено в 05:56
Политика

В Британии сравнили СВР и ГРУ по степени опасности

Аналитики попытались сравнить данные о работе СВР с методами работы другого российского ведомства — Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ.
Обновлено в 05:44
Общество

Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов

Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.
Обновлено в 00:59
Хоккей

Организаторы не включили флаг РФ в итоговый ролик МЧМ по хоккею

Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде опубликовали итоговый ролик турнира с благодарностью в адрес болельщиков.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Приговорённый к смертной казни заключённый в США покончил с собой

Обновлено в 12:09
Политика

В России введут новую систему контроля качества топлива

Для полного избавления от фальсификата, правительство хочет прослеживать путь топлива от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) до потребителя, рассказал «Российской газете» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Россиянин сделал заказ на AliExpress и поплатился

Как отмечается, осенью 2017 года Жаворонков, увлекающийся горными лыжами, принял решение о покупке солнцезащитных очков со встроенной камерой, на которую он хотел снимать свои заезды.
Обновлено в 09:55
Кино

Эксперты определили лучший фильм 2018 года

Эксперты определили лучшим фильмом 2018 года драму «Наездник», снятую мексиканским сценаристом Хлоей Чжао.
Обновлено в 13:00
Космос

Алексей Овчинин о полётах на орбиту, ёлке на МКС и оливье в пакете

Обновлено в 07:15
Происшествия

Аэропорт «Хитроу» заблокировали из-за подозрительного предмета

Обновлено в 09:43
Происшествия

В Афганистане при обрушении на шахте погибли более 30 человек

В результате обвала на золотодобывающей шахте в Афганистане погиб как минимум 31 человек, сообщает Pajhwok Afghan News.
Обновлено в 13:00
ещё по теме
Sukhoi Superjet 100
Российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное