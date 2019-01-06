Есть цели, которые мы хотим выполнить, от которых зависит вывод войск. Этот график вытекает из политических решений, которые нам необходимо реализовать.

Американские военнослужащие не покинут северо-восточную часть Сирии до тех пор, пока Турция не даст согласие не преследовать живущих на этой территории курдов. С таким заявлением в воскресенье, 6 января, выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Bloomberg.

Армия и оружие Армия и оружие Большой десантный корабль ВМС США направился в Черное море

Армия и оружие Армия и оружие Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе Американские военнослужащие в Прибалтике сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Кануасе, причем совершен этот акт вандализма был еще несколько месяцев назад, но сотрудники правоохранительных органов решили скрыть этот факт от общественности.

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Армия и оружие Армия и оружие На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок "В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.

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Армия и оружие Армия и оружие Китай заявил о начале экспорта боевой лазерной установки

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