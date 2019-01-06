Армия и оружие

США вызвались спасти сирийских курдов от Турции
Lenta.ru
08:39

Американские военнослужащие не покинут северо-восточную часть Сирии до тех пор, пока Турция не даст согласие не преследовать живущих на этой территории курдов. С таким заявлением в воскресенье, 6 января, выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Bloomberg.
Lenta.ru08:39
Джон Болтон
Есть цели, которые мы хотим выполнить, от которых зависит вывод войск. Этот график вытекает из политических решений, которые нам необходимо реализовать.
— Джон Болтон, американский политикТК Звезда 09:00

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