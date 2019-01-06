Армия и оружие
США вызвались спасти сирийских курдов от Турции
США вызвались спасти сирийских курдов от ТурцииLenta.ru08:39
Американские военнослужащие не покинут северо-восточную часть Сирии до тех пор, пока Турция не даст согласие не преследовать живущих на этой территории курдов. С таким заявлением в воскресенье, 6 января, выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Bloomberg.
Lenta.ru08:39
Оценить
Есть цели, которые мы хотим выполнить, от которых зависит вывод войск. Этот график вытекает из политических решений, которые нам необходимо реализовать.
— Джон Болтон, американский политикТК Звезда 09:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМС США направился в Черное море
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе
Американские военнослужащие в Прибалтике сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Кануасе, причем совершен этот акт вандализма был еще несколько месяцев назад, но сотрудники правоохранительных органов решили скрыть этот факт от общественности.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал»
«В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота провёл плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развёртывании с марша», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Черноморского флота.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок
"В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие
В Йемене возобновились столкновения в порту Ходейда
В йеменском порту Ходейда возобновились боевые действия между повстанцами-хуситами и бойцами правительственных формирований.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Китай заявил о начале экспорта боевой лазерной установки
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Армия России получит десятки новых гаубиц и РСЗО
Вооружённые силы Российской Федерации получат новые системы залпового огня «Торнадо» и гаубицы «Мста-СМ». Поставки осуществляются по гособоронзаказу.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
В ДНР считают, что Киев использует режим перемирия для диверсий
Украинские военные используют перемирие в Донбассе для ведения диверсионной войны.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Террористы в Тунисе угрожают безопасности туристов
Как сообщает министерство внутренних дел Туниса, два радикала вели перестрелку с силовиками, а когда оказались в окружении, совершили самоподрыв.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Концепцию ПАК ДП разработают за два года
Создание концепции перспективного истребителя-перехватчика ПАК ДП займет около двух лет.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
«Абрамс» и «Челленджер-2» вызвали на бой «Армату»
Автор, рассматривая три главных для основных боевых танков (ОБТ) характеристики российского Т-14 – защищенность, огневую мощь и ходовые качества, - примеряет достижения российских конструкторов на «Абрамс» и «Челленджер-2».
Обновлено 04 января в 02:07
Армия и оружие
Украинские силовики атаковали собственный спецназ в Донбассе
Военные 93-й бригады ВСУ, выполняющие боевые задачи под Ясиноватой, атаковали собственный спецназ.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Сирия-2019: Россия больше не отдаст Ближний Восток никому
Сирия: война всех против всех Жертвами гражданских войн в странах Ближнего Востока в 2018 году стали по меньшей мере 25 тысяч человек, из которых более 20 тысяч погибли в Сирии.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
ВДВ: «ударный кулак» России стал мощнее
На учениях командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков отметил, что «данный эксперимент проводится впервые и станет определяющим для дальнейшего совершенствования тактики действий личного состава и развития Воздушно-десантных войск в целом».
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
Военные инженеры и водолазы ЗВО совместно со специалистами парка «Патриот» в 2019 году проведут 6 поисковых экспедиций
Военные инженеры и водолазы общевойсковой армии Западного военного окажут содействие в 6 поисковых экспедициях парка «Патриот» в 2019 году.
Обновлено в 07:09