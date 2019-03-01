Армия и оружие
SANA: военные США вывезли 50 тонн золота ИГ из СирииГазета.Ru вчера в 19:57
Армия США на вертолетах вывезла около 50 т золота из Сирии по договоренности с террористическими группировками, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные источники.
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Армия США на вертолетах вывезла около 50 т золота из Сирии по договоренности с террористическими группировками, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные источники.Газета.Ruвчера в 19:57
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