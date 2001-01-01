Энергетика

США вытесняют игроков с мирового рынка нефтиКрасная весна вчера в 18:58

Напомним, в связи с санкциями США против Венесуэлы и Ирана возрос дефицит нефти на мировом рынке, и европейские нефтеперерабатывающие заводы в итоге вынуждены покупать российскую нефть.
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Соединенные Штаты в прошлом году почти в два раза увеличили экспорт нефти

Эхо Москвы00:47

США вытесняют игроков с мирового рынка нефти

Красная веснавчера в 18:58

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REGNUMвчера в 04:52

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Дочь Салтыковой в одном бикини показала, что такое «рай на земле»

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Обновлено в 05:30
Происшествия

Защита Калви обжаловала продление ему домашнего ареста

Адвокаты основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, обжаловали решение Басманного суд Москвы о продлении ему срока домашнего ареста.
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Авто

Фирма Mini освежила универсал Clubman

Второе плановое обновление универсала Mini Clubman, отличилось лишь декором, техническая часть осталась нетронутой.
Обновлено в 05:48
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Экономика

В Совфеде предложили создать госкомпанию по санации бизнеса

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко заявил РБК, что пока проект находится только на стадии идеи, однако в дальнейшем может стать законопроектом.
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Происшествия

Викарий рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 04:31
Происшествия

Прокуратура Парижа не считает пожар в Нотр-Даме умышленным

Обновлено в 06:44
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Два специалиста из Подмосковья стали победителями Всероссийского конкурса врачей

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса врачей по итогам 2018 года.
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Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий ответственность для водителей, которые скрылись с места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего тяжкие последствия или смерть человека, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.
Обновлено в 05:31
Энергетика

В Минэнерго заявили, что эра нефти будет длиться еще минимум 50-70 лет

Министерство энергетики России считает, что нефть еще минимум 50-70 лет будет оставаться основным источником энергии в мире.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

«Аэрофлот» планирует дополнительно закупить 35 самолетов МС-21

Компания "Аэрофлот" ведет переговоры о приобретении дополнительно к ранее запланированным к покупке самолетам МС-21 еще 35 лайнеров, заявил на заседании коллегии Минпромторга России вице-премьер правительства Юрий Борисов.
Обновлено в 05:49
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
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Политика

Генпрокурор Украины прокомментировал освобождение Савченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии достаточных доказательств вины депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
Обновлено в 06:09
Общество

Названы самые востребованные в России профессии

Самыми востребованными в России профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», выдержки из которого приводит «Деловой Петербург».
Обновлено в 06:04
Происшествия

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
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Политика

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Плавучий космодром Морской старт могут перебазировать от Калифорнии (США) на Дальний Восток (Россия), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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Авто

Lexus представил первый минивэн LM

Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.
Обновлено в 04:14
Политика

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Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет информацию о том, что избирательная компания кандидата в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского "финансируется" Россией и жителями самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 05:37
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Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено вчера в 15:08
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