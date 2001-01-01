Энергетика
США вытесняют игроков с мирового рынка нефтиКрасная весна вчера в 18:58
Напомним, в связи с санкциями США против Венесуэлы и Ирана возрос дефицит нефти на мировом рынке, и европейские нефтеперерабатывающие заводы в итоге вынуждены покупать российскую нефть.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили
Обновлено вчера в 22:27
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Здоровье
Жители Крыма пожаловались на отсутствие лекарств в аптеках
Начато служебное расследование по факту отсутствия лекарств в аптеках.
Обновлено в 06:10
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Дочь Салтыковой в одном бикини показала, что такое «рай на земле»
Дочь известной российской певицы Ирины Салтыковой порадовала поклонников очередным снимком.
Обновлено в 00:59
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами
Обновлено в 01:29
Политика
Госдума приняла закон об устойчивом Рунете
Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.
Обновлено в 04:28
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Транспорт
В московском метро ограничили движение на красной ветке
"На восточном участке Сокольнической линии ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащим метрополитену,", - сообщается в аккаунте Московского метро в Twitter.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Защита Калви обжаловала продление ему домашнего ареста
Адвокаты основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, обжаловали решение Басманного суд Москвы о продлении ему срока домашнего ареста.
Обновлено в 06:05
Авто
Фирма Mini освежила универсал Clubman
Второе плановое обновление универсала Mini Clubman, отличилось лишь декором, техническая часть осталась нетронутой.
Обновлено в 05:48
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Экономика
В Совфеде предложили создать госкомпанию по санации бизнеса
Член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко заявил РБК, что пока проект находится только на стадии идеи, однако в дальнейшем может стать законопроектом.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Викарий рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме
Обновлено в 04:31
Здоровье
Два специалиста из Подмосковья стали победителями Всероссийского конкурса врачей
В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса врачей по итогам 2018 года.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Госдума приравнивает оставление места аварии к «пьяному ДТП»
Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий ответственность для водителей, которые скрылись с места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего тяжкие последствия или смерть человека, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.
Обновлено в 05:31
Энергетика
В Минэнерго заявили, что эра нефти будет длиться еще минимум 50-70 лет
Министерство энергетики России считает, что нефть еще минимум 50-70 лет будет оставаться основным источником энергии в мире.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
«Аэрофлот» планирует дополнительно закупить 35 самолетов МС-21
Компания "Аэрофлот" ведет переговоры о приобретении дополнительно к ранее запланированным к покупке самолетам МС-21 еще 35 лайнеров, заявил на заседании коллегии Минпромторга России вице-премьер правительства Юрий Борисов.
Обновлено в 05:49
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Политика
Генпрокурор Украины прокомментировал освобождение Савченко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии достаточных доказательств вины депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
Обновлено в 06:09
Общество
Названы самые востребованные в России профессии
Самыми востребованными в России профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», выдержки из которого приводит «Деловой Петербург».
Обновлено в 06:04
Происшествия
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Политика
«Морской старт» перебазируют от США к России
Плавучий космодром Морской старт могут перебазировать от Калифорнии (США) на Дальний Восток (Россия), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 03:54
Авто
Lexus представил первый минивэн LM
Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.
Обновлено в 04:14
Политика
СБУ заподозрила Россию в финансировании кампании Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет информацию о том, что избирательная компания кандидата в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского "финансируется" Россией и жителями самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено вчера в 15:08