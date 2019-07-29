Политика
США выступили за расширение диалога с РФ по вопросам нераспространенияРоссийская газета 11:47
Власти США рассчитывают на расширение диалога с Москвой по стратегической стабильности и вопросам нераспространения, а также подключение к этим переговорам руководства Китая. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Экономическом клубе Вашингтона.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Общество
Оглашены лидеры голосования за название арт-парка на Добролюбова
Общественная палата Санкт-Петербурга огласила предварительных лидеров открытого голосования на выбор названия арт-парка, который откроется на проспекте Добролюбова.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Суд в Москве арестовал Яшина на 10 суток
Обновлено в 09:02
Экономика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Здоровье
5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики
Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Космос
NASA Mars 2020 учится управлять роботизированной рукой
Ровер Mars 2020 должен доставить образцы марсианской породы, которые будут возвращены на Землю будущей миссией.
Обновлено в 08:39
Политика
Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке
Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено в 14:39
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Политика
У Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Политика
Россия представила концепцию безопасности в Персидском заливе
Россия представила Совету Безопасности ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.
Обновлено в 13:59
Футбол
Гол Калмыкова не помог «Армавиру» обыграть «Спартак-2» в матче ФНЛ
"Армавир" и "Спартак-2" (Москва) сыграли вничью в матче пятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 14:28
Политика
Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма
Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
Обновлено в 10:26
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Навальный сообщил о развитии аллергической реакции и контактном дерматите
Обновлено в 13:50
Авто
Обновленый Honda Pilot получил версию Black Edition
Black Edition станет флагманской версией в модельной линейке Honda Pilot 2020 года, а его стоимость составляет 49 620 долларов или порядка 3,15 илн рублей.
Обновлено в 13:00
Футбол
Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»
Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.
Обновлено в 13:43
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии.
Обновлено в 10:45
Футбол
«Спартак» хочет выручить с продажи Фернандо 15 млн евро
Обновлено в 13:16
Происшествия
Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле
В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 человека
Не менее 52 заключённых тюрьмы в бразильском муниципалитете Альтамира погибли в результате массовых беспорядков.
Обновлено в 13:29
Космос
Луна оказалась значительно старше, чем считалось ранее
Химический анализ образцов лунных пород, собранных астронавтами NASA во время миссий программы «Аполлон», показал, что естественный спутник Земли начал затвердевать спустя примерно 50 миллионов лет после образования Солнечной системы.
Обновлено в 11:00
Экономика
Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58