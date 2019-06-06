США вышли на первое место по инвестициям в РоссиюГазета.Ru 05:14

Компании из США в 2018 году заняли первое место по объему прямых иностранных инвестиций в российскую экономику. При этом общий объем таких вложений в РФ в минувшем году падал рекордными темпами. Иностранные бизнесмены боятся новых санкций и неохотно идут в Россию.

США вышли на первое место по инвестициям в Россию

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