Экономика
США вышли на первое место по инвестициям в РоссиюГазета.Ru 05:14
Компании из США в 2018 году заняли первое место по объему прямых иностранных инвестиций в российскую экономику. При этом общий объем таких вложений в РФ в минувшем году падал рекордными темпами. Иностранные бизнесмены боятся новых санкций и неохотно идут в Россию.
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Винценцо Трани: Сила русского народа помогла стране пережить санкции
Комсомольская правда04 июня в 18:00
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