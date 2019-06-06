Экономика

США вышли на первое место по инвестициям в РоссиюГазета.Ru 05:14

Компании из США в 2018 году заняли первое место по объему прямых иностранных инвестиций в российскую экономику. При этом общий объем таких вложений в РФ в минувшем году падал рекордными темпами. Иностранные бизнесмены боятся новых санкций и неохотно идут в Россию.
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США вышли на первое место по инвестициям в Россию

Газета.Ru05:14

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвестиций стран

АМИТЕЛ03:57

Винценцо Трани: Сила русского народа помогла стране пережить санкции

Комсомольская правда04 июня в 18:00

Соединенные Штаты активно инвестируют средства в Россию

ГЛАС.RU05:39
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Общество

Бари Алибасова готовят к операции

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца

В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Гаджеты

Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел

Вслед за Mi Mix 2S скинул в цене и Mi 8 Pro.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии

Обновлено в 01:00
Происшествия

Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве

Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову застрахуют на 5 миллионов рублей

Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»

Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено вчера в 13:01
Экономика

ЦБ готовит банк «Открытие» к продаже в 2021 году

ЦБ РФ готовит к продаже банк "Открытие" в 2021 году. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:34
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Экономика

Кудрин назвал дело Калви шоком для российской экономики

Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви ударил по российской экономике, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 05:32
Здоровье

Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года

Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
Обновлено в 04:22
Спорт

Обвинившая Неймара в изнасиловании показала себя

Обновлено в 04:39
Авто

Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины

Как сообщают надежные источники, кооперация между General Motors и Michelin начала приносить свои плоды, поскольку компании в рамках своего сотрудничества достигли определенного прогресса в разработке.
Обновлено вчера в 14:45
Армия и оружие

Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от холодной войны

Москва и Пекин призвали ядерные державы отказаться от холодной войны.
Обновлено вчера в 12:19
Политика

Назарбаев рассказал, почему ушел в отставку

Обновлено в 01:45
Общество

Мэрия Екатеринбурга показала список мест для размещения храма

Обновлено в 03:34
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Транспорт

Более 100 новых пешеходных переходов появятся в Москве в 2019 году

Обновлено в 04:57
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Политика

Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине

Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на энергорынке

Политика нынешней администрации США является «главным возмутителем спокойствия на энергорынке».
Обновлено в 04:04
Происшествия

Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества

«Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.
Обновлено в 03:17
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Кино

Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов

Обновлено в 05:30
Экономика

В России снизились цены на «Яндекс.Телефон»

Отмечается, что падение цен на «Яндекс.Телефон» связано с низкими продажами смартфона.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана

Около 20 аварий с участием 47 машин произошло на трассе в Приморском крае, затянутой с утра туманом.
Обновлено в 03:21
Политика

Спикер Рады назвал запрет стрелять по Донбассу «путём к капитуляции»

Запрет боевикам ВСУ обстреливать территорию Донбасса является путём не к миру, а к капитуляции, заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, сообщил 6 июня парламентский телеканал «Рада».
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Авто

Представили обновлённый Renault Koleos

В силовой линейке обновлённого Renault Koleos появились два дизельных мотора.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
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