Экономика
США вышли на первое место по инвестициям в РоссиюРоссийская газета 03:48
США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY "Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год".
Читать в источнике
Оценить95
с чего всё началось
Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе. По итогам 2018 года РФ занимает 9-е место, говорится в «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы» от аудиторско-консалтинговой компании EY.Известия00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Футбол
Газзаев: В РПЛ может играть и 20 команд, нужно быть в тренде
Газзаев заявил, что инфраструктура в России сегодня готова принимать не только 18 команд, но и 20.
Обновлено в 08:22
Транспорт
На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс
Обновлено в 03:49
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 09:02
Экономика
Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I квартале снизилась на 31%
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,512 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 06:04
Политика
Рада не приняла отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
Верховная рада Украины отказалась принимать отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина, главы Минобороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.
Обновлено в 06:34
Авто
Эксперты назвали самые уязвимые для угона автомобили
Всероссийский союз страховщиков опубликовал рейтинг защищенности автомобилей от угона.
Обновлено в 07:17
Политика
Горбачев подтвердил свою госпитализацию
Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли
По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
Хоккей
Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти
РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Обновлено в 02:05
Политика
Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 08:35
Кино
Сериал «Чернобыль» стал самым популярным по версии IMDb
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Политика
Генпрокурор Украины назвал условия возобновления торговли с ЛНР и ДНР
Генпрокурор добавил, что именно так и было до 2017 года.
Обновлено в 04:22
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено вчера в 14:22
Энергетика
Путин назвал идеальную для России цену нефти
Россия заинтересована в мировых ценах на нефть на уровне 60-65 долларов за баррель, заявил президент Владимир Путин, которого цитирует ТАСС.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Правозащитники сообщили о подготовке боевиками химатаки в Идлибе
Сирийские правозащитники предупредили, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* готовят провокацию с использованием химоружия в провинции Идлиб, если армия САР начнет масштабное наступление.
Обновлено в 07:15
Политика
Путин предложил не продлевать договор СНВ-3
Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Политика
Путин призвал держать на контроле «огненного змея»
Игнорирование современных угроз и опасностей в мире может привести к глобальной катастрофе, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2019.
Обновлено в 07:55
Политика
Путин назвал мерзким пересмотр итогов Второй мировой войны
Забывать уроки Второй мировой — значит, предавать память близких, считает Путин.
Обновлено в 09:01
Игры
Анонсирована Darksiders: Genesis — это «диаблоид» от авторов Battle Chasers: Nightwar
Разработкой занимаются авторы Battle Chasers: Nightwar из Airship Syndicate. В студии трудится художник и автор оригинальной Darksiders.
Обновлено в 08:54
Политика
В США заявили, что Зеленский попросил у Вашингтона новые вооружения
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Американский миллиардер Коммиссо официально приобрел «Фиорентину»
Американский миллиардер итальянского происхождения Рокко Коммиссо официально стал владельцем «Фиорентины».
Обновлено в 07:19
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Экономика
Кудрин: арест Майкла Калви стал шоком для российской экономики
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал шоком задержание и арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 06:12
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Обновлено в 08:37
Общество
Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск утвердил третье издание книги "Миссал", определяющей порядок проведения мессы, сообщает католическое издание Avvenir.
Обновлено в 07:34