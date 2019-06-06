США вышли на первое место по инвестициям в РоссиюРоссийская газета 03:48

Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе. По итогам 2018 года РФ занимает 9-е место, говорится в «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы» от аудиторско-консалтинговой компании EY.

с чего всё началось

США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY "Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год".

США вышли на первое место по инвестициям в Россию

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