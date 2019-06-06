Экономика
США вышли на первое место по инвестициям в РоссиюРоссийская газета 03:48
США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY "Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год".
Читать в источнике
Оценить95
с чего всё началось
Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе. По итогам 2018 года РФ занимает 9-е место, говорится в «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы» от аудиторско-консалтинговой компании EY.Известия00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено в 07:20
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
Обновлено в 04:58
Происшествия
Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Обновлено в 08:11
Авто
ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) впервые представил рейтинг угонозащищенности автомобилей в России: первые строчки заняли Land Rover Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan, сообщил директор департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Андрей Знаменский, представляя итоги исследования.
Обновлено в 10:21
Футбол
Трансфер Азара из «Челси» в «Реал» согласован
«Реал» согласовал трансфер полузащитника «Челси» Эдена Азара.
Обновлено в 09:43
Политика
Премьер Словакии пригласил Путина на 75-летие Национального восстания
Премьер-министр Словакии Петер Пеллигрини пригласил президента РФ Владимира Путина на празднование 75-летия Словацкого национального восстания.
Обновлено в 10:38
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Политика
Националисты забросали файерами особняк Порошенко
Обновлено в 10:30
Хоккей
«Авангард» 15 августа проведет товарищеский матч с московским «Динамо»
Хоккеисты омского "Авангарда" в рамках подготовки к новому сезону проведут товарищеский матч с московским "Динамо". сообщается в микроблоге "Авангарда" в Twitter.
Обновлено в 09:43
Футбол
Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»
«Рубин» объявил о назначении Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.
Обновлено в 10:08
Путешествия
Тверская область подписала соглашение по проекту «Государева дорога»
Губернатор Тверской области подписал соглашение по проекту «Государева дорога» с федеральным агентством по туризму, правительством Ленинградской, Московской и Новгородской областей.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Наука
Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин
Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.
Обновлено 04 июня в 08:03
Происшествия
Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк
Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Технологии
«Роскосмос» намерен увеличить численность российского экипажа на МКС
Роскосмос намерен в начале 2020 года увеличить численность российского экипажа на МКС с двух до трёх российских космонавтов, несмотря на перенос запуска многофункционального лабораторного модуля "Наука", от чего зависит количество членов экипажа, сообщил исполнительный директор госкорпорации, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова
Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 07:48
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Здоровье
Названо достаточное число шагов в день для продления жизни
Учёные из США выяснили, сколько нужно ходить в день, чтобы продлить срок жизни.
Обновлено вчера в 09:27
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову застрахуют на 5 миллионов рублей
Обновлено в 02:19
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Нюша показала подписчикам семимесячную дочку
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Общество
ЕС упростил процедуру выдачи шенгенских виз
Совет Евросоюза одобрил поправки к кодексу о выдаче шенгенских виз, говорится в сообщении на сайте организации.
Обновлено в 08:41