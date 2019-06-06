Экономика

США вышли на первое место по инвестициям в РоссиюРоссийская газета 03:48

США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY "Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год".
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Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе. По итогам 2018 года РФ занимает 9-е место, говорится в «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы» от аудиторско-консалтинговой компании EY.
Известия00:00

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США обогнали Китай по числу инвестпроектов в России

Forbes00:04

Иностранцы вкладываются в регион. Подмосковье возглавило рейтинг по числу инвестпроектов в России

Телеканал 360°02:27

Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

RT на русском01:38

Московская область стала лидером по числу инвестпроектов в России

РИА Новости08:51

EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию

РБК00:02

Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Известия00:00

Москва и Петербург с областями и Приморье - в топ-3 по инвестпроектам из-за рубежа

ПРАЙМ00:00
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Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Происшествия

Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии

Обновлено в 04:58
Происшествия

Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Обновлено в 06:26
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Обновлено в 08:11
Авто

ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) впервые представил рейтинг угонозащищенности автомобилей в России: первые строчки заняли Land Rover Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan, сообщил директор департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Андрей Знаменский, представляя итоги исследования.
Обновлено в 10:21
Футбол

Трансфер Азара из «Челси» в «Реал» согласован

«Реал» согласовал трансфер полузащитника «Челси» Эдена Азара.
Обновлено в 09:43
Политика

Премьер Словакии пригласил Путина на 75-летие Национального восстания

Премьер-министр Словакии Петер Пеллигрини пригласил президента РФ Владимира Путина на празднование 75-летия Словацкого национального восстания.
Обновлено в 10:38
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Обновлено в 10:30
Хоккей

«Авангард» 15 августа проведет товарищеский матч с московским «Динамо»

Хоккеисты омского "Авангарда" в рамках подготовки к новому сезону проведут товарищеский матч с московским "Динамо". сообщается в микроблоге "Авангарда" в Twitter.
Обновлено в 09:43
Футбол

Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»

«Рубин» объявил о назначении Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.
Обновлено в 10:08
Путешествия

Тверская область подписала соглашение по проекту «Государева дорога»

Губернатор Тверской области подписал соглашение по проекту «Государева дорога» с федеральным агентством по туризму, правительством Ленинградской, Московской и Новгородской областей.
Обновлено в 07:12
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

Букингемский дворец причислил Германию к антигитлеровской коалиции

Обновлено в 10:24
Наука

Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин

Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.
Обновлено 04 июня в 08:03
Происшествия

Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Технологии

«Роскосмос» намерен увеличить численность российского экипажа на МКС

Роскосмос намерен в начале 2020 года увеличить численность российского экипажа на МКС с двух до трёх российских космонавтов, несмотря на перенос запуска многофункционального лабораторного модуля "Наука", от чего зависит количество членов экипажа, сообщил исполнительный директор госкорпорации, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.
Обновлено в 10:00
Футбол

«Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова

Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 07:48
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Здоровье

Названо достаточное число шагов в день для продления жизни

Учёные из США выяснили, сколько нужно ходить в день, чтобы продлить срок жизни.
Обновлено вчера в 09:27
Здоровье

Названы семь указывающих на сердечный приступ у женщин симптомов

Обновлено в 01:31
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову застрахуют на 5 миллионов рублей

Обновлено в 02:19
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Нюша показала подписчикам семимесячную дочку

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Общество

ЕС упростил процедуру выдачи шенгенских виз

Совет Евросоюза одобрил поправки к кодексу о выдаче шенгенских виз, говорится в сообщении на сайте организации.
Обновлено в 08:41
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