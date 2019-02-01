Политика
Эксперт оценил заявление Трампа по ДРСМДRT на русском 13:09
Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета дипломат Николай Платошкин в беседе с НСН оценил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты 2 февраля приостановят выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Читать в источнике
Оценить237
Мы приступим к разработке наших собственных вариантов военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнерами, чтобы нивелировать любое военное преимущество России, которое она получает от своих незаконных действий.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАПервый канал 13:05
с чего всё началось
«Слишком долго Россия безнаказанно нарушала договор, тайно разрабатывая запрещенную ракетную систему, которая представляет прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом», – так 1 февраля в заявлении на сайте Белого дома Дональд Трамп обосновал выход США из одного из принципиальных соглашений холодной войны.Фонтанка.Ру09:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Происшествия
В небе над Кубой прогремел взрыв
Обновлено в 15:23
Происшествия
В США задержали российскую актрису Ирину Усок
Обновлено в 07:40
Авто
Завод Haval готовится к серийному производству
Обновлено в 03:53
Происшествия
Посольство в Кабо-Верде сообщило о задержании 11 российских моряков
Посольство РФ в Кабо-Верде сообщило о задержании 11 российских моряков. Их обвиняют в контрабанде наркотиков.
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,6
Обновлено в 11:36
Авто
Новый седан Subaru Legacy получит вертикальный тачскрин в стиле Tesla
Большой дисплей информационно-развлекательного комплекса, занимающий самое видное место на центральной консоли, расположили вертикально.
Обновлено в 00:50
Авто
Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России
Обновлено в 04:40
Кино
В сети появился трейлер нового «Форсажа»
На официальном YouTube-канале «Fast & Furious» появился трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».
Обновлено в 17:59
Происшествия
Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки
"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:32
Авто
Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России
Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Черном море нашли «потерянный флот Гитлера»
Турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай обнаружил на дне Черного моря три немецкие подлодки времен Второй мировой войны.
Обновлено в 15:01
Авто
Новому Kia Rio X-Line расширили внедорожный потенциал
Другие варианты исполнения Kia Rio X-Line обладают дорожным просветом в 190 миллиметров. Минимальная цена кросса составляет 874 900 рублей.
Обновлено в 09:54
Гаджеты
Samsung случайно показал смартфон со складным экраном
Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Генпрокуратура вновь проведет расследование гибели группы Дятлова
Прокуроры Свердловской области в марте отправятся на Северный Урал, чтобы провести ряд экспертиз и попытаться выяснить причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Польша призвала США разместить в Европе ракеты с ядерными боеголовками
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал США разместить в Европе ракеты с ядерными боеголовками.
Обновлено в 10:38
Технологии
Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в РФ
Ульяновский суд обязал удалить приложение онлайн-магазина iHerb из App Store и GooglePlay.
Обновлено в 18:15
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии продолжает расти
Как сообщает издание Globo, число жертв продолжает расти. На данный момент уже известно о 84 погибших, 42 из них опознаны.
Обновлено 29 января в 21:41
Общество
В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей
Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи
Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.
Обновлено в 07:00
Политика
Bloomberg: Венесуэла отложила продажу 20 тонн золота
Центральный банк Венесуэлы приостановил запланированную продажу 20 т золота за границу, передаёт Bloomberg со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:24
Транспорт
В «Шереметьево» временно изменили схему доставки трансферного багажа
Работа автоматической системы перемещения багажа временно приостановлена с 4 февраля по 4 марта на время модернизации инфраструктуры аэропорта.
Обновлено в 18:23
Гаджеты
Раскрыт способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки
Хакер из LimitedResults рассказал об уязвимости «умных» лампочек, которая позволяет узнать данные для подключения к Wi-Fi.
Обновлено в 18:51
Происшествия
Экс-мэра Тулы арестовали на Кипре
Бывший мэр Тулы, бывший руководитель ОАО фирма «РЭМС» Алиса Толкачева арестована на Кипре. Об этом стало известно 1 февраля.
Обновлено в 09:30
Кино
«Москино» покажет фильмы с участием Ирины Муравьевой
С 8 по 11 февраля в сети кинотеатров «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием народной артистки РФ, актрисы театра и кино Ирины Муравьевой.
Обновлено в 14:12
Автоспорт
«Заубер» переименован в «Альфа Ромео»
Итальянская компания Альфа Ромео стала титульным спонсором команды в прошлом году, после чего вошла в полное название Заубера Alfa Romeo Sauber F1 Team.
Обновлено в 05:54
Общество
Роспотребнадзор признал массовые отравления в детсадах Москвы
Роспотребнадзор по Москве признал, что в конце 2018 года в детских садах на юго-востоке столицы произошли массовые отравления.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Следствие попросит продлить арест Кокорина и Мамаева
Обновлено в 08:26