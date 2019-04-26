Политика
США выходят из Международного договора о торговле оружиемRT на русском 13:00
Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из Международного договора о торговле оружием. Данное заявление было сделано на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе.
Читать в источнике
Оценить34
Обама подписал Международный договор о торговле оружием, а в последние дни на посту он отправил документ на ратификацию в сенат. Этот документ нарушает ваши конституционные права. Моя администрация никогда не ратифицирует договор.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИзвестия 13:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:25, Ашберн
Кино
Горбачева экстренно госпитализировали
Экс-президент СССР Михаил Горбачев оказался в больнице.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Россия сняла санкции с четырех украинцев
Санкции сняты с четырех граждан Украины.
Обновлено в 09:01
Общество
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Общество
В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостях
В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 13:39
Политика
Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один
«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Политика
Глава ФБР назвал Россию главной угрозой для США в сфере разведки
Россия представляет собой «чрезвычайно существенную» угрозу для США в сфере разведки.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Авто
Компания Volkswagen приступила к выкупу и утилизации машин без статуса
Российские дилеры Volkswagen приступили к выкупу и утилизации автомобилей, которые не должны были попасть на дороги общего пользования.
Обновлено вчера в 04:17
Шоу-бизнес
Сестра Быстрицкой намерена оспорить завещание прославленной актрисы
Как пишет портал "Дни.ру" со ссылкой на окружение умершей актрисы, всю свою недвижимость Быстрицкая сама решила завещать подруге.
Обновлено в 08:16
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Футбол
Нобель Арустамян рассказал, что бюджет «Динамо» будет на уровне ЦСКА
Журналист и комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился сведениями о том, насколько сильно возрастут финансовые возможности московского «Динамо» в следующем сезоне.
Обновлено в 14:01
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Политика
Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В Греции распространили фейковую новость про агентство Sputnik
Фейковая новость про агентство Sputnik распространяется в Греции через социальные сети - агентство безосновательно обвинили в монтаже фотографии и антимусульманском комментарии в связи с пожаром в Нотр-Даме.
Обновлено в 12:35
Политика
В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами
Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Футбол
Назаров представил стихотворение о кадровых изменениях в «Спартаке»
Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик со стихотворением о кадровых изменениях, которые произошли сегодня в стане красно-белых.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Авто
В продаже появился 1000-сильный мотор Hellephant
Фирма Mopar, которая является заводским тюнинг-подразделением Chrysler, объявила о старте продаж двигателя Hellephant, который обладает мощностью 1000 «лошадиных сил».
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено в 09:11
Политика
Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней
В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
Обновлено в 13:34
Происшествия
После отравления наркотиками в «Матросской Тишине» возбудили дело
Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Политика
Путин утвердил 15 критериев оценки работы губернаторов
Президент Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей регионов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 02:46
Транспорт
Завтра в Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада военной техники
Уже завтра, в пятницу, 26 апреля, в центре Екатеринбурга пройдет первая репетиция военной техники в рамках подготовки к предстоящему параду войск екатеринбургского гарнизона.
Обновлено вчера в 05:58