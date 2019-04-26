Политика

США выходят из Международного договора о торговле оружиемRT на русском 13:00

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из Международного договора о торговле оружием. Данное заявление было сделано на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе.
Читать в источнике
Дональд Трамп
Обама подписал Международный договор о торговле оружием, а в последние дни на посту он отправил документ на ратификацию в сенат. Этот документ нарушает ваши конституционные права. Моя администрация никогда не ратифицирует договор.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИзвестия 13:24

Подробнее о событии

На выход США из договора о торговле оружием отреагировали в Совфеде

Газета.Ru13:45

Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием

РБК13:12

Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием

РИА Новости13:13

Трамп объявил о выходе США из международного договора о торговле оружием

Интерфакс13:35

Международный договор о торговле оружием. История и основные положения

ТАСС14:05

Эксперт оценил выход США из Международного договора о торговле оружием

RT на русском14:05

Трамп заявил об отказе США ратифицировать Международный договор о торговле оружием

Говорит Москва13:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:25, Ашберн
Кино

Горбачева экстренно госпитализировали

Экс-президент СССР Михаил Горбачев оказался в больнице.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

В Марокко два человека погибли при крушении военного вертолета

Обновлено в 13:42
Политика

Россия сняла санкции с четырех украинцев

Санкции сняты с четырех граждан Украины.
Обновлено в 09:01
Общество

Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России

В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Общество

В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостях

В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 13:39
Политика

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Политика

Глава ФБР назвал Россию главной угрозой для США в сфере разведки

Россия представляет собой «чрезвычайно существенную» угрозу для США в сфере разведки.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции

Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Авто

Компания Volkswagen приступила к выкупу и утилизации машин без статуса

Российские дилеры Volkswagen приступили к выкупу и утилизации автомобилей, которые не должны были попасть на дороги общего пользования.
Обновлено вчера в 04:17
Шоу-бизнес

Сестра Быстрицкой намерена оспорить завещание прославленной актрисы

Как пишет портал "Дни.ру" со ссылкой на окружение умершей актрисы, всю свою недвижимость Быстрицкая сама решила завещать подруге.
Обновлено в 08:16
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Футбол

Нобель Арустамян рассказал, что бюджет «Динамо» будет на уровне ЦСКА

Журналист и комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился сведениями о том, насколько сильно возрастут финансовые возможности московского «Динамо» в следующем сезоне.
Обновлено в 14:01
Происшествия

В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек

Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Политика

В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:11
Политика

Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу

Обновлено в 04:33
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В Греции распространили фейковую новость про агентство Sputnik

Фейковая новость про агентство Sputnik распространяется в Греции через социальные сети - агентство безосновательно обвинили в монтаже фотографии и антимусульманском комментарии в связи с пожаром в Нотр-Даме.
Обновлено в 12:35
Политика

В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами

Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Футбол

Назаров представил стихотворение о кадровых изменениях в «Спартаке»

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик со стихотворением о кадровых изменениях, которые произошли сегодня в стане красно-белых.
Обновлено в 13:23
Авто

«Яндекс» составил рейтинг самых частых проблем водителей в Петербурге

Обновлено в 11:01
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Авто

В продаже появился 1000-сильный мотор Hellephant

Фирма Mopar, которая является заводским тюнинг-подразделением Chrysler, объявила о старте продаж двигателя Hellephant, который обладает мощностью 1000 «лошадиных сил».
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено в 09:11
Политика

Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней

В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
Обновлено в 13:34
Музыка

Cranberries выпустили последний альбом с голосом Долорес О’Риордан

Обновлено в 13:59
Происшествия

После отравления наркотиками в «Матросской Тишине» возбудили дело

Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Политика

Путин утвердил 15 критериев оценки работы губернаторов

Президент Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей регионов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 02:46
Транспорт

Завтра в Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада военной техники

Уже завтра, в пятницу, 26 апреля, в центре Екатеринбурга пройдет первая репетиция военной техники в рамках подготовки к предстоящему параду войск екатеринбургского гарнизона.
Обновлено вчера в 05:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное