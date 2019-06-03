Политика
США выдвинули ультиматум ЕвросоюзуLenta.ru 01:35
Соединенные Штаты выдвинули ультиматум Евросоюзу, чтобы сохранить связь его оборонной политики с интересами страны. Об этом сообщает газета El Pais. Как отмечает издание, США требуют изменить оборонную политику Европы, так как хотят участия своих компаний в европейских военных проектах.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Происшествия
Сбившего подростка на тротуаре водителя BMW ищут в Екатеринбурге
В Екатеринбурге полиция разыскивает водителя BMW, который сбил подростка на тротуаре.
Обновлено вчера в 21:41
Наука
Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров
Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.
Обновлено 31 мая в 16:31
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Познер отреагировал на попадание в базу «Миротворца»
Российский журналист Владимир Познер выразил свое недовольство в связи с попаданием в базу скандально известного «Миротворца».
Обновлено вчера в 06:01
Общество
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников
Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
В Пулково заложили новый топливо-заправочный комплекс
На территории аэропорта Пулково началось строительство нового топливо-заправочного комплекса.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
Обновлено вчера в 18:02
Авто
Отечественная LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии в мае 2019 года получила новый автомобиль – универсал LADA Vesta SW Cross.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП
МВД Тувы проводит служебную проверку по факту дорожной аварии с участием двух автомобилей, следовавших в составе свадебного кортежа сотрудника полиции, где в результате ДТП пострадал один человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Обновлено в 01:17
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Технологии
Роскачество оценило обучающие приложения для детей
Центр цифровой экспертизы Роскачества отобрал для этого 16 самых популярных развивающих игр-программ для планшетов на платформах iOS и Android.
Обновлено в 01:55
Здоровье
Эксперты раскрыли три способа избавления от опасного жира на животе
Обновлено вчера в 10:21
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено 01 июня в 04:00
Общество
Камчатка перешла на цифровое телевещание
Камчатский край одним из первых регионов в стране, вошедших в третью волну, перешёл с аналогового формата телевещания на цифровой, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Обновлено вчера в 21:17
Спорт
Российские волейболисты на тай-брейке обыграли сербов в Лиге наций
Сборная России начала Лигу наций – 2019 с поражения от Франции (1:3). Во втором матче российские волейболисты обыграли японцев (3:1).
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Правительство поддержало законопроект о запрете кальянов и вейпов
ИА «Ореанда-Новости» Кабмин одобрил законопроект, запрещающий курение кальянов, электронных сигарет и вейпов в общественных местах.
Обновлено в 01:28
Здоровье
Почему чуму не удается полностью уничтожить на планете
Ученые считают, что возникновению современных вспышек чумы способствует глобальное потепление климата.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Любовь Успенская готовится к дорогостоящему ремонту
Любовь Успенская шесть лет назад построила загородный дом.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
В «китовую тюрьму» в Приморье стали водить детские экскурсии
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Политика
США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии
США и Израиль хотят во время трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.
Обновлено вчера в 23:22
Единоборства
Усик считает, что Джошуа победит Руиса в следующем поединке
Джошуа потерпел поражение техническим нокаутом и уступил сопернику четыре чемпионских пояса.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США
Обновлено вчера в 13:25
Политика
В Харькове националисты снесли бюст маршала Георгия Жукова
В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено вчера в 09:45