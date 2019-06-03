США выдвинули ультиматум ЕвросоюзуLenta.ru 01:35

Соединенные Штаты выдвинули ультиматум Евросоюзу, чтобы сохранить связь его оборонной политики с интересами страны. Об этом сообщает газета El Pais. Как отмечает издание, США требуют изменить оборонную политику Европы, так как хотят участия своих компаний в европейских военных проектах.

Происшествия Сбившего подростка на тротуаре водителя BMW ищут в Екатеринбурге В Екатеринбурге полиция разыскивает водителя BMW, который сбил подростка на тротуаре.

Наука Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.

Общество Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Экономика Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».

Политика Познер отреагировал на попадание в базу «Миротворца» Российский журналист Владимир Познер выразил свое недовольство в связи с попаданием в базу скандально известного «Миротворца».

Общество Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

Экономика В Пулково заложили новый топливо-заправочный комплекс На территории аэропорта Пулково началось строительство нового топливо-заправочного комплекса.

Авто Отечественная LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии в мае 2019 года получила новый автомобиль – универсал LADA Vesta SW Cross.

Происшествия В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП МВД Тувы проводит служебную проверку по факту дорожной аварии с участием двух автомобилей, следовавших в составе свадебного кортежа сотрудника полиции, где в результате ДТП пострадал один человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Политика В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Технологии Роскачество оценило обучающие приложения для детей Центр цифровой экспертизы Роскачества отобрал для этого 16 самых популярных развивающих игр-программ для планшетов на платформах iOS и Android.

Общество Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».

Авто Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.

Общество Камчатка перешла на цифровое телевещание Камчатский край одним из первых регионов в стране, вошедших в третью волну, перешёл с аналогового формата телевещания на цифровой, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Спорт Российские волейболисты на тай-брейке обыграли сербов в Лиге наций Сборная России начала Лигу наций – 2019 с поражения от Франции (1:3). Во втором матче российские волейболисты обыграли японцев (3:1).

Политика Правительство поддержало законопроект о запрете кальянов и вейпов ИА «Ореанда-Новости» Кабмин одобрил законопроект, запрещающий курение кальянов, электронных сигарет и вейпов в общественных местах.

Здоровье Почему чуму не удается полностью уничтожить на планете Ученые считают, что возникновению современных вспышек чумы способствует глобальное потепление климата.

Происшествия В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.

Шоу-бизнес Любовь Успенская готовится к дорогостоящему ремонту Любовь Успенская шесть лет назад построила загородный дом.

Происшествия Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.

Политика Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Политика США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии США и Израиль хотят во время трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.

Единоборства Усик считает, что Джошуа победит Руиса в следующем поединке Джошуа потерпел поражение техническим нокаутом и уступил сопернику четыре чемпионских пояса.