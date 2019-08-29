Происшествия
BFM.ruСША выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске
Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет американской разведки.
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с чего всё началось
О том, что взрыв произошел во время операции по поднятию ядерной ракеты, пишет и CNBC со ссылкой на источники, осведомленные о версии американской разведки.Дождьвчера в 14:57
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Взрыв на полигоне под Северодвинском мог произойти не в ходе испытаний ракеты
Эхо Москвывчера в 15:30
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Скончался актер Александр Числов
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Российская газета вчера в 20:00
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Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
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Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
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Предполагается, что на мероприятии компания представит три новые модели смартфонов, так называемые Pro iPhones, а также новые MacBook Pro и iPad с увеличенным экраном и последние версии умных часов и наушников.
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Spotify отложил запуск в России до конца года
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Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
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Газета.Ru вчера в 11:37
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МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
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