с чего всё началось

Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет американской разведки.

Футбол «Млада-Болеслав» согласился отпустить Комличенко в ЦСКА Ранее сообщалось, что чешский клуб готов отпустить 24-летнего игрока сборной России за 2,8 млн евро (раньше требовал 4 млн), тогда как армейцы предлагали аренду с правом выкупа.

Политика «Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.

Происшествия В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Гаджеты Первый в мире сгибаемый смартфон разобрали на видео На канале JerryRigEverything появилось видео разборки первого в мире серийного смартфона с гибким экраном.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Авто Новый Kia Sorento впервые засняли на видео Фотошпионам удалось поймать таинственный тестовый мул Kia, медленно едущий по обочине дороги.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Политика Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Политика Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Кино Ричард Линклэйтер экранизирует мюзикл «Весело мы катимся» Ричард Линклэйтер, известный как автор фильма «Отрочество», экранизирует мюзикл «Весело мы катимся» (Merrily We Roll Along).

Футбол «Бордо» арендует полузащитника «Монако» «Бордо» договорился с «Монако» по аренде полузащитника Юссефа Аит Беннассера.

Экономика Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Гаджеты Apple назначила дату презентации нового iPhone Предполагается, что на мероприятии компания представит три новые модели смартфонов, так называемые Pro iPhones, а также новые MacBook Pro и iPad с увеличенным экраном и последние версии умных часов и наушников.

Футбол Спартак — Брага 1:2 29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".

Футбол «Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.

Гаджеты Эксперты обнаружили разряжающие смартфоны приложения 1,5 миллиона пользователей скачали из Google Play приложения, разряжающие мобильные устройства.

Общество Spotify отложил запуск в России до конца года Шведский музыкальный сервис потоковой музыки Spotify перенес запуск в России на конец года, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

Происшествия Левада-центр оценил память россиян о теракте в Беслане Большинство россиян помнят о трагедии в Беслане, происшедшей в 2004 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левады-центра.