Происшествия

BFM.ruBFM.ruСША выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске

Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет американской разведки.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось
О том, что взрыв произошел во время операции по поднятию ядерной ракеты, пишет и CNBC
 со ссылкой на источники, осведомленные о версии американской разведки.
Дождьвчера в 14:57

Подробнее о событии

СМИ: сотрудники Росатома погибли, поднимая ракету со дна моря

URA.Ruвчера в 18:48

Взрыв на полигоне под Северодвинском мог произойти не в ходе испытаний ракеты

Эхо Москвывчера в 15:30

СМИ: сотрудники «Росатома» погибли при подъеме ракеты со дна залива

Ведомостивчера в 15:53

Американские СМИ пишут, что взрыв под Северодвинском произошел при подъеме затонувшей ядерной ракеты

Фонтанка.Рувчера в 15:50

СМИ: США выдвинули новую версию взрыва под Северодвинском

Коммерсантъвчера в 21:43

СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске

РБКвчера в 15:05

«Радио Свобода» и CNBC: сотрудники «Росатома» могли погибнуть при подъеме ракеты со дна

Дождьвчера в 14:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Политика

Три военных самолета, где могут находиться отпущенные РФ заключенные, приземлились в Киеве

Три военных самолета приземлились в киевском аэропорту.
Росбалт 03:42
Культура

В музее «Новый Иерусалим» рассказали о выставке «Шедевры Подмосковья»

Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».
RT на русском вчера в 15:19
Футбол

«Млада-Болеслав» согласился отпустить Комличенко в ЦСКА

Ранее сообщалось, что чешский клуб готов отпустить 24-летнего игрока сборной России за 2,8 млн евро (раньше требовал 4 млн), тогда как армейцы предлагали аренду с правом выкупа.
Sports.ru 02:51
Политика

«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной

В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.
Коммерсантъ вчера в 16:13
Происшествия

В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Происшествия

Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне

Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Гаджеты

Первый в мире сгибаемый смартфон разобрали на видео

На канале JerryRigEverything появилось видео разборки первого в мире серийного смартфона с гибким экраном.
Astera 03:50
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Кино

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
Авто

Новый Kia Sorento впервые засняли на видео

Фотошпионам удалось поймать таинственный тестовый мул Kia, медленно едущий по обочине дороги.
SpeedMe вчера в 13:56
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости вчера в 08:31
Спорт

Российский пловец-рекордсмен утонул в Енисее

Вести.Ru 04:11
Политика

Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Кино

Ричард Линклэйтер экранизирует мюзикл «Весело мы катимся»

Ричард Линклэйтер, известный как автор фильма «Отрочество», экранизирует мюзикл «Весело мы катимся» (Merrily We Roll Along).
Культуромания 02:55
Футбол

«Бордо» арендует полузащитника «Монако»

«Бордо» договорился с «Монако» по аренде полузащитника Юссефа Аит Беннассера.
Спорт-Экспресс вчера в 19:44
Экономика

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Гаджеты

Apple назначила дату презентации нового iPhone

Предполагается, что на мероприятии компания представит три новые модели смартфонов, так называемые Pro iPhones, а также новые MacBook Pro и iPad с увеличенным экраном и последние версии умных часов и наушников.
Радиочастотный спектр 03:54
Футбол

Спартак — Брага 1:2

29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Футбол

«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Матч ТВ вчера в 16:24
Политика

Трамп отменил визит в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны

BFM.ru 03:57
Гаджеты

Эксперты обнаружили разряжающие смартфоны приложения

1,5 миллиона пользователей скачали из Google Play приложения, разряжающие мобильные устройства.
VSE42 Новости 03:34
Хоккей

Панарин рассказал, как чуть не закончил с хоккеем из-за водки

Нева Спорт 03:51
Общество

Spotify отложил запуск в России до конца года

Шведский музыкальный сервис потоковой музыки Spotify перенес запуск в России на конец года, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 21:46
Происшествия

В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик

Российская газета вчера в 08:31
Политика

Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 11:37
Происшествия

Левада-центр оценил память россиян о теракте в Беслане

Большинство россиян помнят о трагедии в Беслане, происшедшей в 2004 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левады-центра.
РБК 03:06
Политика

МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз рассказал, почему страна на памятных мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны 1 сентября в Варшаве будет представлена на уровне посла.
RT на русском вчера в 08:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное