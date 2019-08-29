Происшествия
BFM.ruСША выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске
Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет американской разведки.
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с чего всё началось
О том, что взрыв произошел во время операции по поднятию ядерной ракеты, пишет и CNBC со ссылкой на источники, осведомленные о версии американской разведки.Дождьвчера в 14:57
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