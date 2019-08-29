Происшествия
BFM.ruСША выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске
Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет американской разведки.
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с чего всё началось
О том, что взрыв произошел во время операции по поднятию ядерной ракеты, пишет и CNBC со ссылкой на источники, осведомленные о версии американской разведки.Дождьвчера в 14:57
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Экономика
Борис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года
Борис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает продлить до 2024 года действие отменяемого с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
Коммерсантъ 28 августа в 07:41
Общество
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Футбол
Директор «Славии»: «Спартак» предложил за Крала очень большую сумму
Спортивный директор чешского футбольного клуба "Славия" Ян Незмар сообщил, что опорный полузащитник клуба и сборной Чехии Алекс Крал скорее всего станет игроком московского "Спартака", который сделал хорошее предложение как пражской команде, так и самому игроку.
РИА Новости 05:40
Армия и оружие
Россия начала серийное производство военного беспилотника «Орион»
Россия запустила серийное производство разведывательного беспилотника "Орион", рассказал РИА Новости гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков.
РИА Новости 04:01
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
Мутко поручил срочно решить проблему жителей многоэтажки в Тулуне
Вице-премьер Виталий Мутко в пятницу встретился с жильцами четырехэтажного дома в Тулуне Иркутской области, которые до сих пор не могут получить заключение о пригодности их жилья для дальнейшего проживания.
ТАСС 02:54
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме
Позже организаторы сообщили, что выбор будет сделан между Роттердамом и Маастрихтом. Конкурс "Евровидение" в 2019 году проходил в Израиле.
РИА Новости 06:22
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СКР по Москве, при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено Как следует из материалов сайта компании, Global Safe Group специализируется на установке систем защиты для компаний и частных домов, в том числе видеокамер слежения.
Коммерсантъ 07:08
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Политика
Съеденное Путиным мороженое попало в тройку самых популярных
Сервис Rate&Goods составил список самых популярных в РФ марок мороженого на основании более чем 24 500 оценок и 34 000 отзывов, оставленных примерно 11 тыс. пользователей приложения.
News.ru вчера в 11:59
Армия и оружие
Трамп заявил о намерении оставить в Афганистане 8600 военных США
RT на русском вчера в 10:28
Общество
Роструд напомнил россиянам о работе 31 декабря
В Роструде напомнили россиянам о том, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днем.
Газета.Ru 00:48
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Происшествия
В Челябинске задержан сотрудник мэрии Верхнего Уфалея
В Челябинске силовиками пойман сотрудник одного из отделов мэрии Верхнего Уфалея.
REGNUM 07:15
Политика
Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе
По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.
Газета.Ru вчера в 18:45
Футбол
Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы
Сегодня, 30 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Бомбардир.ру 02:21
Здоровье
Впервые в Москве при детской больнице появится авиабригада
Вести Подмосковья 00:39
Общество
Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября
"Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года.
РИА Новости 05:09
Авто
В СП предложили скорректировать транспортный налог
В Счётной палате предложили усовершенствовать начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом.
News.ru вчера в 06:42
Музыка
На закрытии «Новой волны» выступила Рита Ора
Хедлайнером заключительного концерта музыкального конкурса «Новая волна», который всю эту неделю проходил в Сочи, стала британская певица Рита Ора.
Пятый канал 00:18
Политика
Адвокат Вышинского заявил, что журналисту не вернули документы
Адвокат руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что после освобождения из-под стражи журналиста ему не вернули паспорта, защита будет требовать возвращения документов.
РИА Новости 06:04
Политика
Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве
К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Общество
Западные СМИ восхитились российским «Золотым орлом»
Истребитель Су-47 «Беркут» иногда называют «Золотым орлом», а еще у него есть обозначение «С-32», «С-37» или «Бочонок» (Firkin) по кодировке НАТО, продолжает авиаэксперт.
Взгляд.ру 07:12
Политика
Путин назвал семью с тремя детьми правильной
Президент России Владимир Путин заявил, что три ребенка в семье - это норма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:06
Шоу-бизнес
Дочь Варум и Агутина стала официанткой
В отличие от своих сверстников Лиза Агутина не отдыхает в летние каникулы, а работает официанткой. @lizvmusic 20-летняя дочь популярных артистов с раннего детства живет в США, увлекается рок-музыкой, строит личную жизнь и при этом успевает зарабатывать.
Рамблер 00:32
Политика
Украина и Россия начали обмен пленными
Ранее сообщалось, что украинские заключенные были переведены для подготовки к обмену из региональных учреждений ФСИН в столичный СИЗО.
Эхо Москвы 00:17
Происшествия
В Екатеринбурге брата главы горздрава задержали за взятку
В Екатеринбурге сотрудники следственного отдела по Чкаловскому району СУ СКР по Свердловской области задержали по подозрению во взяточничестве инспектора МРЗО ГИБДД регионального ГУ МВД РФ, который является родным братом начальника Управления здравоохранения Екатеринбурга Дениса Демидова, пишет Znak.com.
АН Между строк 07:12