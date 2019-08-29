с чего всё началось

Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет американской разведки.

Хоккей Главный тренер сборной Финляндии Ялонен продлил контракт Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен продлил контракт с Федерацией хоккея страны, сообщает пресс-служба ИИХФ.

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Политика Пушков призвал президента Грузии очнуться Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.

Политика Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.

Политика Эрдоган назвал ситуацию в Сирии неприемлемой для Турции Ситуация в Идлибе неприемлема для Турции, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

Политика Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).

Происшествия Правоохранители пришли с обыском в офис «МРСК Сибири» в Красноярске Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис «МРСК Сибири» в Красноярске и проверяют документацию, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

Общество Финляндия ограничит ввоз ягод из России Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.

Политика Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7 Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».

Политика Вышинскому после освобождения не вернули паспорта Паспорта у Вышинского изъяли при задержании и должны были вернуть после освобождения, однако пока этого не произошло.

Происшествия Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Экономика В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".

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Политика Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».

Игры В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.

Политика Новый глава МИД Украины сообщил о задаче «вернуть» Крым Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".

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Политика Трамп отменил визит в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны Дональд Трамп не едет в Польшу. Президент США отменил свое участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Общество В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой Пользователи сервиса "Сбербанк Онлайн" сообщили о проблемах в работе, следует из данных портала Downdetector.

Экономика Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.

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