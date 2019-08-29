Происшествия
BFM.ruСША выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске
Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет американской разведки.
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с чего всё началось
О том, что взрыв произошел во время операции по поднятию ядерной ракеты, пишет и CNBC со ссылкой на источники, осведомленные о версии американской разведки.Дождьвчера в 14:57
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Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
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Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
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Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
Известия 08:35
Происшествия
При вынужденной посадке Ан-2 в Якутии погибли два человека
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Политика
Путин назвал семью с тремя детьми правильной
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Паспорта у Вышинского изъяли при задержании и должны были вернуть после освобождения, однако пока этого не произошло.
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Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
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В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:26
Гаджеты
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Megaobzor.com вчера в 14:52
Автоспорт
Росс Браун: В 2020-м мы хотим поэкспериментировать с форматом Гран При
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Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве
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Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
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В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
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Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
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Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
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Российская газета вчера в 20:00
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Купе Mopar ’19 Dodge Challenger отметит юбилей кастомизации
Ателье Mopar отмечает десятилетие кастомизации заводских автомобилей FCA, в связи с чем для Северной Америки подготовлена юбилейная версия масл-кара Dodge Challenger.
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