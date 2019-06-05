Армия и оружие

США выдвинули Турции очередной ультиматум из-за С-400Свободная Пресса 01:36

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон, выступая по телевидению, выдвинула Турции ультиматум из-за намерения Анкары купить у России зенитные ракетные комплексы С-400.
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Турецкому правительству до конца недели придется сделать выбор между российским и американским вооружением, заявила
 представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью телеканалу CNBC.
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