Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что России дается два месяца на то, чтобы она вернулась к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Он добавил, что если этого не произойдет, то Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД.

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