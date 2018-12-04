Политика
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что России дается два месяца на то, чтобы она вернулась к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Он добавил, что если этого не произойдет, то Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД.
РИА Новости19:26
Оценить
386 человек отреагировали
Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно.
— Мария Захарова, российский дипломатРБК 13:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Армия и оружие
Боевые лазеры «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство
Обновлено в 21:01
Политика
Госдеп пообещал России «последствия и боль» за украинских моряков
В Госдепартаменте США в очередной раз призвали Россию отпустить задержанных вблизи Керченского пролива в Черном море украинских моряков, пригрозив, что в случае отказа Россию ждут боль и последствия.
Обновлено в 21:11
Политика
Трамп связал протесты во Франции с Парижским соглашением о климате
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп связал протесты во Франции с Парижским соглашением о климате.
Обновлено в 21:11
Политика
Климкин назвал лучшую санкцию против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что стало бы лучшей санкцией в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 20:53
Политика
Ведущий «России-1» объяснил, почему выгнал украинского эксперта
Телеведущий Евгений Попов в своем инстаграме пояснил, почему выгнал из студии программы "60 минут" украинского политолога Максима Яли.
Обновлено в 20:32
Политика
Трамп выразил уверенность в заключении торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты и Китай заключат торговое соглашение «сейчас или в будущем».
Обновлено в 20:31
Армия и оружие
В США военного осудили на 25 лет за поддержку ИГ
Сержанта армии США из штата Гавайи приговорили к 25 годам лишения свободы за попытку оказать поддержку боевикам «Исламского государства»* и передать им секретные данные.
Обновлено в 21:06
Политика
Доклад ЦРУ убедил сенаторов в причастности принца к убийству Хашкаджи
Обновлено в 20:03
Политика
Почти 800 мигрантов задержаны при попытке попасть в США из Мексики
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Сирийские военные уничтожили 23 боевиков ИГ в пустыне возле Хомса
Военные армии САР ликвидировали 23 боевиков террористической организации «Исламское государство»* в пустыне к востоку от города Хомс.
Обновлено в 21:05
Политика
СМИ узнали об отказе Константинополя в автокефалии Украине
В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.
Обновлено в 18:20
Политика
Посол: Россия и США могут противостоять глобальным угрозам лишь вместе
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия и США лишь вместе могут противостоять глобальным угрозам, это продемонстрировала Вторая мировая война.
Обновлено в 20:32
Политика
Израиль потребует срочного заседания СБ ООН из-за тоннелей «Хезболлах»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил во вторник, что попросил делегацию еврейского государства при ООН добиться срочного созыва Совета Безопасности всемирной организации для обсуждения строительства тоннелей на границе боевиками ливанской шиитской организации "Хезболлах".
Обновлено в 19:33
Политика
Россия может начать участие в создании станции Gateway после 2026 года
Россия может принять участие в создании международной окололунной станции The Gateway в случае принятия решения о вхождении в проект, не ранее чем с 2026 года, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости проекте решения Роскосмоса и РАН по итогам совместного заседания, на котором была рассмотрена российская лунная программа.
Обновлено в 20:46
Политика
Хакеры взломали почту предвыборного комитета республиканцев
Электронную почту комитета Республиканской партии по выборам в Конгресс США вскрыли неизвестные хакеры.
Обновлено в 21:00