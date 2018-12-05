Политика
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что России дается два месяца на то, чтобы она вернулась к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Он добавил, что если этого не произойдет, то Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД.
РИА Новостивчера в 19:26
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Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно.
— Мария Захарова, российский дипломатРБК вчера в 13:09
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Политика
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В Госдепартаменте США в очередной раз призвали Россию отпустить задержанных вблизи Керченского пролива в Черном море украинских моряков, пригрозив, что в случае отказа Россию ждут боль и последствия.
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На Украине предсказали последствия ухода российского бизнеса
Граждане Украины могут потерять свои рабочие места, если российский бизнес уйдет из страны.
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В США ведущий "российское дело" спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что экс-помощник президента страны Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн не должен быть приговорен к тюремному заключению, передает ТАСС.
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Политика
Трамп связал протесты во Франции с Парижским соглашением о климате
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп связал протесты во Франции с Парижским соглашением о климате.
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Французская газета назвала важный фактор международного успеха Путина
Великолепное образование президента России Владимира Путина является причиной того, что Москва выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов на протяжении многих лет.
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что стало бы лучшей санкцией в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
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Ведущий «России 1» объяснил, почему выгнал украинского эксперта
Телеведущий Евгений Попов в своем Instagram рассказал, почему выгнал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" украинского политолога Максима Яли.
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Политика
Путин проведет переговоры с президентом Венесуэлы
Обновлено вчера в 23:22
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СМИ узнали об отказе Константинополя в автокефалии Украине
В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.
Обновлено в 00:13
Политика
Кожемяко поддержал просьбу сахалинских депутатов
Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, ранее возглавлявший Сахалин, высказал поддержку просьбы депутатов островного субъекта к президенту России Владимиру Путину с просьбой назначить им врио главы региона.
Обновлено в 00:03