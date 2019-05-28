Политика

США выделят на поддержку аграрного сектора Украины 35 млн долларовНародные новости 01:15

Грант в размере 35 млн долларов на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины опубликовало агентство по международному развитию USAID, пишет RT.
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США выделят $35 млн на поддержку аграрного сектора Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины. С текстом документа ознакомился RT.
RT на русском00:35

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США выделят на поддержку аграрного сектора Украины 35 млн долларов

Народные новости01:15

США намерены выделить на поддержку аграрного сектора Украины $35 млн

Аргументы недели02:48

США вложат в поддержку аграрного сектора Украины $35 млн

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США вложились в развитие маленьких сельхозпредприятий Украины

Красная весна04:04

Украина получит от США $35 млн на поддержку аграрного сектора

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США планируют поддержать «гражданское общество» на северо-востоке Сирии

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США поддержали сельскохозяйственный сектор Украины $35 млн

Московский Комсомолец01:05
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Опубликованы фото подлодки ВМС США после столкновения с горой

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Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой

31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
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Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
Обновлено в 03:56
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Полностью раскрыта внешность приподнятого хэтчбека Kia XCeed

Внешность вседорожного хэтчбека Kia XСeed полностью раскрыли на фотографиях, сделанных во время рекламной фотосессии.
Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие

Турция начала антитеррористическую операцию в Ираке

В Минобороны Турции сообщили о начале наземной и воздушной антитеррористической операции на севере Ирака.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В аэропорту Иркутска совершил аварийную посадку Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска днем во вторник.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Самолет из Петербурга не смог вылететь в Анталью из-за проблем с шасси

Обновлено в 02:24
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.
Обновлено в 02:46
Общество

Титов предложил разрешить в России «котокафе»

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил легализовать в стране «котокафе» – в таких заведениях посетители могут перекусить и пообщаться с кошками.
Обновлено в 04:16
Общество

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено вчера в 07:41
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки создания модернизированного вертолета Ка-52

Модернизированная с учетом сирийского опыта версия ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» — Ка-52М — будет создана к 2022 году.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Общество

Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста

По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Политика

Команда Зеленского ищет новые кадры для проведения реформ в стране

Команда президента Украины Владимира Зеленского запустила проект "социальный лифт", в рамках которого планирует найти квалифицированных специалистов для реформирования страны.
Обновлено в 03:55
Экономика

Подсчитан ущерб от космических аварий России

Отмечается, что за период с 2010 по 2018 годы в России было осуществлено 11 аварийных пусков.
Обновлено в 04:37
Космос

Раскрыта серьезная опасность от спутников Илона Маска

Обновлено вчера в 09:51
Кино

Порно, аниме и запрещённое видео: стримеры атаковали Twitch-секцию Artifact

Секция коллекционной карточной онлайн-игры Artifact на Twitch вновь стала популярной, однако, к сожалению, сама игра не имеет к этому никакого отношения: члены сообщества воспользовались ситуацией «тишины» на канале и устроили там настоящую анархию.
Обновлено в 04:27
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Происшествия

В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в поле

Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Первый серийный «Каракурт» завершил первый этап ходовых испытаний

Обновлено в 03:59
Гаджеты

Представлены смартфоны Redmi K20 и K20 Pro

Обновлено в 04:00
Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
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Тарасенко: «Сент-Луис» погубили ненужные удаления в матче с «Бостоном»

Обновлено в 03:53
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