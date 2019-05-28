Политика
США выделят на поддержку аграрного сектора Украины 35 млн долларовНародные новости 01:15
Грант в размере 35 млн долларов на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины опубликовало агентство по международному развитию USAID, пишет RT.
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Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины. С текстом документа ознакомился RT.RT на русском00:35
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