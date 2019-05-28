Политика

США выделят на поддержку аграрного сектора Украины 35 млн долларовНародные новости 01:15

Грант в размере 35 млн долларов на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины опубликовало агентство по международному развитию USAID, пишет RT.
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США выделят $35 млн на поддержку аграрного сектора Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины. С текстом документа ознакомился RT.
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Украина получит от США $35 млн на поддержку аграрного сектора

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Для аграрного сектора Украины США выделят $35 млн

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Московский Комсомолец01:05

США выделят $35 млн на поддержку аграрного сектора Украины

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Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил с должностей министров правительства во главе с канцлером Себастьяном Курцем и поручил им временно исполнять свои обязанности до формирования переходного правительства республики.
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В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможное участие в финале Лиги чемпионов нападающего своей команды Роберто Фирмино.
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Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
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Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой

Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делиться с поклонниками снимками роскошной жизни.
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