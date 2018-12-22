Политика

США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе
Коммерсантъ
вчера в 20:27

США выделят $10 млн на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино. Транш сначала должен одобрить Конгресс США.
Коммерсантъвчера в 20:27
с чего всё началось
«Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности»,— говорится в сообщении
 Госдепа.
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