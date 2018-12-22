Политика

США выделят Украине $10 миллионов после инцидента в Керченском проливе
РИА Новости
вчера в 20:20

США выделят ВМС Украины 10 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе, где в ноябре российские пограничники задержали украинские военные корабли, сообщил представитель госдепартамента Роберт Палладино.
РИА Новостивчера в 20:20
с чего всё началось
«Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности»,— говорится в сообщении
 Госдепа.
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