Политика
США выделят $35 млн на поддержку аграрного сектора УкраиныRT на русском 00:35
Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины. С текстом документа ознакомился RT.
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Здоровье
Редкую операцию сделали 77-летнему пациенту южно-сахалинские врачи
Сахалинцу сделали две операции, в ходе первой удалили опухоль, на второй сделали реконструкцию кожного покрова.
Обновлено в 01:35
Политика
Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено вчера в 17:58
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Хоккей
«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Напавшего на журналиста чиновника Зайцева исключили из «Единой России»
«Президиум генсовета „ЕР“ принял решение исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Зайцева, напавшего на журналиста», — приводит РИА «Новости» слова сообщения секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.
Обновлено вчера в 06:39
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Футбол
«Порту» объявил о трансфере Фелипе в «Атлетико»
"Порту" посредством официального клубного сайта объявил о переходе защитника Фелипе в мадридский "Атлетико".
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку
Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Обновлено вчера в 15:18
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено вчера в 16:51
Экономика
Utair предложила кредиторам новый план спасения компании от банкротства
Как Utair хочет реструктурировать 40% долга на 35 лет Пятая по размеру российская авиакомпания Utair, которая в конце 2018 года допустила дефолт по одному из кредитов из-за нехватки средств и начала переговоры с банками о реструктуризации задолженности, 15 мая разослала кредиторам новый вариант ее урегулирования.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
В одесской колонии вспыхнул бунт заключенных
В Южной исправительной колонии общего режима №51 города Одесса на юге Украины произошло восстание заключенных.
Обновлено вчера в 06:57
Авто
Стартовали продажи обновлённого Kia Sportage
Сегодня стартовали продажи обновлённого Kia Sportage с системой полного привода нового поколения.
Обновлено вчера в 08:41
Гаджеты
В Windows прекратили работать с Huawei
Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено вчера в 02:05
Шоу-бизнес
Дочь Салтыковой рассказала о том, как ее лицо покусала овчарка
Алиса Салтыкова откровенно рассказала своим подписчикам о том, что побывала на хирургическом столе после того, как на нее напала овчарка.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Школьники Башкирии сдали ЕГЭ по географии и литературе
Экзамены длятся почти четыре часа. Всего в республике 67 пунктов проведения ЕГЭ. Географию сдают 688 человек, литературу - 997.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Малышева прокомментировала снимок Валерии с незнакомцем в постели
Голова певицы лежит практически на коленях одетого в черное мужчины. Лицо загадочного человека закрывают карты Таро.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
Обновлено вчера в 23:55
Общество
На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти
В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва спела для дочери свой хит «Куда уходит детство»
За кадром Алла Пугачёва раскачивает качели и поёт девочке одну их своих самых известных песен.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Медведев не исключил расширение состава ЕАЭС
Глава российского правительства Дмитрий Медведев не исключил расширение состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено в 01:33
Происшествия
СК начал проверку падения крана на жилые дома в Перми
Пермские следователи начали выяснение обстоятельств падения башенного крана на жилые дома.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Суд продлил арест заместителю председателя Сибирского отделения РАН
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил арест заместителю председателя Сибирского отделения(СО) РАН Ивану Благодарю еще на два месяца, до 29 июля, передает ТАСС.
Обновлено в 01:00
Общество
Роскачество разработало рекомендации по выбору мороженого
Эксперты Роскачества в преддверии летнего сезона разработали рекомендации по выбору мороженого.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика
Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей
Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 13:33
Космос
В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество
Обновлено вчера в 14:49