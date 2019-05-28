Политика

США выделят $35 млн на поддержку аграрного сектора УкраиныRT на русском 00:35

С текстом документа ознакомился RT. «Целью работ в рамках проекта по расширению возможностей аграрного роста для сельскохозяйственных районов (AGRO) является ускорение темпов экономического развития таких районов на Украине, которые наиболее в этом нуждаются», — отмечается в тексте.
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с чего всё началось

США выделят $35 млн на поддержку аграрного сектора Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины. С текстом документа ознакомился RT.
RT на русском00:35

Подробнее о событии

США намерены выделить на поддержку аграрного сектора Украины $35 млн

Аргументы недели02:48

США выделят аграриям Украины 35 миллионов долларов

Экономика сегодня02:48

США планируют поддержать «гражданское общество» на северо-востоке Сирии

RT на русском02:10

США выделят на поддержку аграрного сектора Украины 35 млн долларов

Народные новости01:15

Украина получит от США $35 млн на поддержку аграрного сектора

ФАН01:14

США вложат в поддержку аграрного сектора Украины $35 млн

REGNUM02:40

США поддержали сельскохозяйственный сектор Украины $35 млн

Московский Комсомолец01:05
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Хоккей

НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Авто

Появились первые изображения Genesis G80 нового поколения

Опираясь на шпионские снимки, портал «Колёса.ру» представил на рендерных изображениях, как будет выглядеть новая генерация седана Genesis G80.
Обновлено в 01:40
Происшествия

В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде

В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Экономика

Дмитрий Медведев предложил россиянам сдавать бутылки

Появится ли у россиян обязанность сдавать бутылки - станет известно в самое ближайшее время.
Обновлено 26 мая в 21:55
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес

Бледанс утешила 48-летнюю Кудрявцеву после слов телеведущей о старости

Еще 19 мая Лера Кудрявцева отпраздновала свой 48-й день рождения.
Обновлено в 02:23
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие

О создании модернизированной версии Ка-52 рассказали в Минобороны

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что до 2022 года российские воздушно-космические силы получат еще 30 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор".
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Дочь Салтыковой рассказала о том, как ее лицо покусала овчарка

Дочь Ирины Салтыковой Алиса поделилась фотографиями, сделанными до и после пластической операции.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол

Неймар прилетел в штаб сборной Бразилии на личном вертолете

Обновлено в 03:00
Здоровье

Редкую операцию сделали 77-летнему пациенту южно-сахалинские врачи

Сахалинцу сделали две операции, в ходе первой удалили опухоль, на второй сделали реконструкцию кожного покрова.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В одесской колонии вспыхнул бунт заключенных

В Южной исправительной колонии общего режима №51 города Одесса на юге Украины произошло восстание заключенных.
Обновлено вчера в 06:57
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Обновлено в 00:32
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.
Обновлено в 02:25
Экономика

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ

Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Общество

Дибров оправдался за поддержку цветных революций

На аудиозаписи Дибров высказывается в поддержку цветных революций и говорит о том, что ждет, когда она произойдет на Дону.
Обновлено в 02:18
Политика

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Экономика

Поставщики электроники приготовились к падению спроса от оборонки

По итогам 2019 года объем рынка электронных компонентов в России (чипы, источники питания, полупроводники и другая продукция, которая используется при производстве электроники) сократится на 5%, до $2,7 млрд.
Обновлено в 03:09
Политика

Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию

Историк из Франции Элен Каррер д'Анкосс назвала причины, по которым Запад отверг Россию.
Обновлено вчера в 10:21
Музыка

Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом

Обновлено вчера в 10:05
Интернет

Zyxel начала российские продажи WiFi Mesh системы Multy Plus

Zyxel Communications объявила о начале продаж в России Multy Plus - решения WiFi на базе mesh-сети.
Обновлено в 03:20
Культура

Леонид Якубович рассказал о секретах съемок «Поля чудес»

Обновлено в 03:16
Общество

Томские школьники сдали первые ЕГЭ

Томские школьники сдали сегодня первые ЕГЭ. Это экзамены по литературе и географии. Задание написали 630 томских выпускников.
Обновлено вчера в 10:17
Общество

В США анаконда произвела потомство без самца

Зеленая анаконда, содержащаяся в бостонском Аквариуме произвела на свет потомство без участия самцов.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Команда Зеленского ищет новые кадры для проведения реформ в стране

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского запустила проект "социальный лифт".
Обновлено в 03:00
Происшествия

У побережья Японии нашли фрагмент двигателя и крыло разбившегося F-35А

Японские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло многоцелевого истребителя F-35A Воздушных сил самообороны страны, потерпевшего крушение в начале апреля в Тихом океане у побережья на севере острова Хонсю.
Обновлено в 01:47
Авто

Студенты готовят грузовой пикап на базе Skoda Kodiaq Mountiaq

Новый двухдверный пикап Skoda, который до сих пор носит статус концепта, получит название Mountiaq (от англ. "Mountain" – гора).
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Трамп и Абэ посетили один из крупнейших кораблей японских ВМС

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник вертолетоносец Kaga на японской базе Йокосука.
Обновлено вчера в 22:22
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