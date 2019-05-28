Экономика

США выделят $35 млн на поддержку аграрного сектора УкраиныRT на русском 00:35

Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины. С текстом документа ознакомился RT.
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США выделят на поддержку аграрного сектора Украины 35 млн долларов

Народные новости01:15

Украина получит от США $35 млн на поддержку аграрного сектора

ФАН01:14

США поддержали сельскохозяйственный сектор Украины $35 млн

Московский Комсомолец01:05

США выделят $35 млн на поддержку аграрного сектора Украины

RT на русском00:35
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Общество

В России госучреждениям запретили закупать импортные вина

Отмечается, что ограничительные меры водятся только для госучреждений и не распространяется на импортные вина, реализуемые коммерческими торговыми организациями.
Обновлено в 00:47
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Общество

Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Футбол

Стали известны соперники «Зенита» на тренировочном сборе

На первые тренировочные сборы, которые будут проходить с 18 по 29 июня, команда отправится в австрийский Зальфеден.
Обновлено в 00:22
Кино

В Железноводске Дмитрий Харатьян порадовал продолжением «Гардемаринов»

Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Дочь Салтыковой рассказала о том, как ее лицо покусала овчарка

Дочь Ирины Салтыковой Алиса поделилась фотографиями, сделанными до и после пластической операции.
Обновлено вчера в 23:24
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Общество

Отец осужденной в США Бутиной потерял связь с дочерью

Отец Марии Бутиной сообщил, что невозможно наладить связь с дочерью, заключенной в распределительной тюрьме в штате Оклахома, так как отсутствует возможность перевести деньги в США и положить их на счет, с помощью которого заключенные американских тюрем рассчитываются за звонки родным.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

Суд отправил в психбольницу авиадебошира с рейса Москва-Владивосток

Суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу хулигана, который устроил дебош на борту рейса, летевшего из Москвы во Владивосток, сообщает пресс-служба Дальневосточного СУТ СК России.
Обновлено в 01:49
Политика

Минобороны ужесточит правила призыва в армию

Напомним, в апреле президент Владимир Путин заявил, что курс на постепенный отказ от комплектования армии по призыву будет продолжен — это связано, в частности, с тем, что военная техника становится все сложнее, и для ее правильного обслуживания и использования требуются высококвалифицированные профессионалы.
Обновлено вчера в 09:47
Общество

Почти четверть россиян стали экономить на еде

За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина призналась в желании покончить с собой во время беременности

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что хотела покончить с собой, когда была беременна своей дочерью Марией.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова

После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие

Украина заявила о разработке альтернативы ракетам «Зенит»

Обновлено вчера в 15:58
Здоровье

Роспотребнадзор создаст мобильное приложение для выбора полезных продуктов в магазине

Роспотребнадзор в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" планирует создать отдельный информационный ресурс и приложение, которые помогут людям определить качество и безопасность продуктов.
Обновлено в 02:02
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Обновлено вчера в 11:51
Политика

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Хоккей

«Бостон» выиграл стартовый матч финальной серии Кубка Стэнли

Обновлено в 01:09
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом

Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44
Экономика

Магазины могут обязать принимать у россиян бутылки по 5–7 рублей

В стране может возродиться практика приема бутылок. Даже примерные расценки известны: от 5 до 7 рублей за бутылку.
Обновлено вчера в 03:40
Авто

В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler

В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

В Энгельсе в аварии погиб молодой мотоциклист

Обновлено в 00:11
Общество

Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности

Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Происшествия

У побережья Японии нашли фрагмент двигателя и крыло разбившегося F-35А

Японские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло многоцелевого истребителя F-35A Воздушных сил самообороны страны, потерпевшего крушение в начале апреля в Тихом океане у побережья на севере острова Хонсю.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В парке Политехнического университета нашли пакет с мёртвым младенцем

Труп младенца найден в парке Калининского района Петербурга вечером 27 мая. Тело ребёнка положили в полиэтиленовый пакет.
Обновлено в 02:10
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
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