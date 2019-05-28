Экономика
США выделят $35 млн на поддержку аграрного сектора УкраиныRT на русском 00:35
Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины. С текстом документа ознакомился RT.
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Общество
В России госучреждениям запретили закупать импортные вина
Отмечается, что ограничительные меры водятся только для госучреждений и не распространяется на импортные вина, реализуемые коммерческими торговыми организациями.
Обновлено в 00:47
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Футбол
Стали известны соперники «Зенита» на тренировочном сборе
На первые тренировочные сборы, которые будут проходить с 18 по 29 июня, команда отправится в австрийский Зальфеден.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
Дочь Салтыковой рассказала о том, как ее лицо покусала овчарка
Дочь Ирины Салтыковой Алиса поделилась фотографиями, сделанными до и после пластической операции.
Обновлено вчера в 23:24
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Общество
Отец осужденной в США Бутиной потерял связь с дочерью
Отец Марии Бутиной сообщил, что невозможно наладить связь с дочерью, заключенной в распределительной тюрьме в штате Оклахома, так как отсутствует возможность перевести деньги в США и положить их на счет, с помощью которого заключенные американских тюрем рассчитываются за звонки родным.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Суд отправил в психбольницу авиадебошира с рейса Москва-Владивосток
Суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу хулигана, который устроил дебош на борту рейса, летевшего из Москвы во Владивосток, сообщает пресс-служба Дальневосточного СУТ СК России.
Обновлено в 01:49
Политика
Минобороны ужесточит правила призыва в армию
Напомним, в апреле президент Владимир Путин заявил, что курс на постепенный отказ от комплектования армии по призыву будет продолжен — это связано, в частности, с тем, что военная техника становится все сложнее, и для ее правильного обслуживания и использования требуются высококвалифицированные профессионалы.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина призналась в желании покончить с собой во время беременности
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что хотела покончить с собой, когда была беременна своей дочерью Марией.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова
После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие
Украина заявила о разработке альтернативы ракетам «Зенит»
Обновлено вчера в 15:58
Здоровье
Роспотребнадзор создаст мобильное приложение для выбора полезных продуктов в магазине
Роспотребнадзор в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" планирует создать отдельный информационный ресурс и приложение, которые помогут людям определить качество и безопасность продуктов.
Обновлено в 02:02
Общество
Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Хоккей
«Бостон» выиграл стартовый матч финальной серии Кубка Стэнли
Обновлено в 01:09
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом
Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44
Экономика
Магазины могут обязать принимать у россиян бутылки по 5–7 рублей
В стране может возродиться практика приема бутылок. Даже примерные расценки известны: от 5 до 7 рублей за бутылку.
Обновлено вчера в 03:40
Авто
В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler
В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
В Энгельсе в аварии погиб молодой мотоциклист
Обновлено в 00:11
Общество
Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Происшествия
У побережья Японии нашли фрагмент двигателя и крыло разбившегося F-35А
Японские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло многоцелевого истребителя F-35A Воздушных сил самообороны страны, потерпевшего крушение в начале апреля в Тихом океане у побережья на севере острова Хонсю.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В парке Политехнического университета нашли пакет с мёртвым младенцем
Труп младенца найден в парке Калининского района Петербурга вечером 27 мая. Тело ребёнка положили в полиэтиленовый пакет.
Обновлено в 02:10
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47