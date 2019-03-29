Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять летРИА Новости вчера в 23:44
Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон. По его словам, эти деньги пошли на укрепление армии и улучшение ее взаимодействия с НАТО.
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с чего всё началось
С 2014 года США выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.Известиявчера в 17:02
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Финансы
Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года
Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Политика
Президенты США и Южной Кореи встретятся в Вашингтоне 11 апреля
Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин проведут встречу 11 апреля в Вашингтоне, сообщает AP со ссылкой на заявления администраций глав двух государств.
Обновлено в 00:41
Технологии
Банк России отметил всплеск хищений средств с карт в 2018 году
ФинЦЕРТ, подразделение Банка России, отвечающее за кибербезопасность, отметило резкий всплеск хищений средств с карт физических лиц в 2018 году.
Обновлено в 05:45
Спорт
РУСАДА выполнило пункты отчёта WADA
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выполнило пункты отчёта о корректирующих действиях, который был составлен по итогам аудита представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Обновлено в 05:41
Политика
Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Исаакия и Александринки
Ситуация вокруг статуса Исаакиевского собора Санкт-Петербурга является прерогативой городских властей.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Сбежавший из части контрактник найден мертвым
Обновлено в 02:59
Общество
В Чите обсуждают откровенные фотографии активистки «Молодой гвардии»
Откровенные фотографии руководителя забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяны Путинцевой в нижнем белье и купальнике стали поводом для проведения партийной проверки в Забайкальском отделении «Единой России».
Обновлено в 00:21
Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
В Кремле опровергли решение Путина по спорному мегапроекту
Президент России Владимир Путин пока не принял окончательного решения относительно проекта по строительству участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.
Обновлено в 05:34
Экономика
Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Haval удвоит дилерскую сеть в России
Компания Haval в числе своих приоритетных задач в России на ближайший период ставит развитие дилерской сети.
Обновлено в 02:53
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии
В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Важное за сутки
AFP: умерла режиссер Аньес Варда
Французский кинорежиссер Аньес Варда скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщило в пятницу AFP со ссылкой на ее семью.
Обновлено в 06:37
Общество
Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей
Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 05:28
Общество
Петербург и Москва возглавили рейтинг регионов по гендерному равенству
На последнем месте оказалась Республика Хакасия.
Обновлено в 05:45
Политика
Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса
Председатель «Партии перемен» утверждает, что закон о неуважении к власти нарушает права россиян.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло
Обновлено вчера в 12:14
Космос
Телескоп «Хаббл» зафиксировал самоуничтожение гигантского астероида
Авторы работы из Европейской южной обсерватории делятся, что крайне редко наблюдают такой процесс самоуничтожения.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G
В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России
Вице-премьер и раньше говорил, что новые налоговые и регуляторные инициативы, которые вводятся по отношению к бизнесу, должны включать в себя переходный период и вступать в силу с определенной отсрочкой.
Обновлено в 04:01
Политика
Террористы уходят в «даркнет» и СНГ
Меры, которые предпринимают правоохранительные органы, позволили существенно снизить доступность экстремистского контента в общедоступных сегментах Интернета, поэтому вербовщики "уходят в так называемый глубокий Tor" и другие виды теневого сегмента, отметил Ильиных.
Обновлено в 06:38
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Политика
Чавушоглу исключил перепродажу С-400
Российские комплексы С-400 нужны Турции для себя, никакой перепродажи не будет, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 05:20
Гаджеты
Опубликована видеопрезентация смартфона Oppo Reno с выдвижной камерой
В Сети появилась видеозапись, на которой демонстрируется работа нового смартфона Oppo Reno с выдвижной камерой.
Обновлено вчера в 13:09
Политика
МВД РФ: ИГ смещает интересы на территорию Таджикистана
После поражения в Сирии и Ираке "Исламское государство"* смещает интерес в граничащие с Россией страны СНГ, заявил начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Олег Ильиных.
Обновлено в 06:25
Здоровье
Курской БСМП требуется срочный капитальный ремонт
Обновлено в 02:35
Происшествия
Подозреваемого в шпионаже против Швеции в пользу России освободили
Прокуратура Швеции освободила из-под стражи мужчину, которого подозревали в сборе разведывательной информации и незаконной деятельности против Швеции в пользу России.
Обновлено в 06:09