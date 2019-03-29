Политика

США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять летРИА Новости вчера в 23:44

Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон. По его словам, эти деньги пошли на укрепление армии и улучшение ее взаимодействия с НАТО.
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Участь безучастия: США потратили более $1,3 млрд на украинскую армию

С 2014 года США выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.
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Эксперт назвал сумму, выделенную США на украинскую армию, символической

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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
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Бактериальный менингит диагностирован у российской модели Алисы Митровой (21 год) из Ростова-на-Дону, которая была госпитализирована в Шанхае (Китай), сообщает портал 161.ru.
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Авто

Преемника Volkswagen Amarok построят на основе Ford Ranger

Немецкий концерн Volkswagen и американский автопроизводитель Ford согласно новому контракту совместными усилиями создадут приемника модели Amarok.
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Армия и оружие

Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях

Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
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Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине

Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.
Обновлено в 06:44
Политика

Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G

В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
Обновлено в 05:43
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Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

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Экономика

Финансовый регулятор EC наложил на Fitch рекордный штраф в €5,1 млн

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) наложило на рейтинговое агентство Fitch штраф в €5,1 млн за нарушение правил работы на финансовом рынке, в результате чего возник конфликт интересов.
Обновлено в 06:20
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Обновлено в 08:18
Здоровье

Во Владимирской области не хватает двух тысяч врачей и медперсонала

Во Владимирской области не хватает более тысячи врачей. Также незаполненными остаются около тысяч вакансий среднего медицинского персонала.
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Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
Хоккей

Овечкин не попал в пустые ворота в матче против «Каролины»

Обновлено в 03:05
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Авто

Внедорожник Chevrolet Niva получил новую мультимедийную систему

На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» началось производство внедорожника Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM, которые оснащены новой информационно-развлекательной системой.
Обновлено в 07:02
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Найден эффективный способ защиты человека от укусов комаров

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Обновлено вчера в 11:10
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Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
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Экономика

Toyota вписалась в специнвестконтракт

Компания обещает вложить в РФ 20 млрд руб. "Тойота Мотор" подала заявку на заключение СПИК в Минпромторг, рассказали источники "Ъ" и подтвердили в Toyota.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика

Винодельня семей Мантурова и Чемезова выпустила первое вино

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Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество

"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.
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Спорт

СБР ежемесячно доплачивает тренерскому штабу сборной 1,28 млн рублей

СБР ежемесячно доплачивает специалистам тренерского штаба сборной 1,28 млн рублей.
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Сергей Семак: «Любой тренер с опаской ждет матчей после сборных»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Оренбургом», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
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Интернет

«Яндекс» отказался от Mediascope

Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев Mediascope заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
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Общество

В Новой Москве открылся новый завод

Обновлено в 08:03
Политика

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Кабинет министров Великобритании планирует провести третье голосование по соглашению о выходе страны из Европейского союза, сообщила глава Палаты общин Андреа Лидсом.
Обновлено вчера в 08:57
Политика

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
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