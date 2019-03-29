Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять летРИА Новости вчера в 23:44
Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон. По его словам, эти деньги пошли на укрепление армии и улучшение ее взаимодействия с НАТО.
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с чего всё началось
С 2014 года США выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.Известиявчера в 17:02
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Хоккей
КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА
Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.
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Экономика
ЦБ: Некоторые российские банки три года работают в убыток
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Общество
В Шанхае госпитализирована модель Алиса Митрова из Ростова-на-Дону
Бактериальный менингит диагностирован у российской модели Алисы Митровой (21 год) из Ростова-на-Дону, которая была госпитализирована в Шанхае (Китай), сообщает портал 161.ru.
Обновлено вчера в 21:02
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Режиссеру Юлию Гусману провели операцию на сердце
Отмечается, что операция проводилась недавно, из-за проблем с сердцем медикам потребовалось организовать Юлию Гусману чистку сосудов.
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Культура
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Авто
Преемника Volkswagen Amarok построят на основе Ford Ranger
Немецкий концерн Volkswagen и американский автопроизводитель Ford согласно новому контракту совместными усилиями создадут приемника модели Amarok.
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Армия и оружие
Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях
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Обновлено в 07:10
Политика
Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.
Обновлено в 06:44
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Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G
В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
Обновлено в 05:43
Экономика
Финансовый регулятор EC наложил на Fitch рекордный штраф в €5,1 млн
Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) наложило на рейтинговое агентство Fitch штраф в €5,1 млн за нарушение правил работы на финансовом рынке, в результате чего возник конфликт интересов.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Здоровье
Во Владимирской области не хватает двух тысяч врачей и медперсонала
Во Владимирской области не хватает более тысячи врачей. Также незаполненными остаются около тысяч вакансий среднего медицинского персонала.
Обновлено в 06:46
Политика
Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
Хоккей
Овечкин не попал в пустые ворота в матче против «Каролины»
Обновлено в 03:05
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил новую мультимедийную систему
На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» началось производство внедорожника Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM, которые оснащены новой информационно-развлекательной системой.
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Наука
Найден эффективный способ защиты человека от укусов комаров
Обновлено в 05:17
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
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Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Экономика
Toyota вписалась в специнвестконтракт
Компания обещает вложить в РФ 20 млрд руб. "Тойота Мотор" подала заявку на заключение СПИК в Минпромторг, рассказали источники "Ъ" и подтвердили в Toyota.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика
Винодельня семей Мантурова и Чемезова выпустила первое вино
Обновлено в 06:18
Происшествия
Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество
"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.
Обновлено в 07:16
Спорт
СБР ежемесячно доплачивает тренерскому штабу сборной 1,28 млн рублей
СБР ежемесячно доплачивает специалистам тренерского штаба сборной 1,28 млн рублей.
Обновлено в 04:24
Футбол
Сергей Семак: «Любой тренер с опаской ждет матчей после сборных»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Оренбургом», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Обновлено в 05:43
Интернет
«Яндекс» отказался от Mediascope
Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев Mediascope заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
Обновлено в 07:31
Общество
В Новой Москве открылся новый завод
Обновлено в 08:03
Политика
Британский парламент снова проголосует по сделке о Brexit
Кабинет министров Великобритании планирует провести третье голосование по соглашению о выходе страны из Европейского союза, сообщила глава Палаты общин Андреа Лидсом.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51