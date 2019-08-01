Политика

США вводят санкции против главы МИД ИранаТАСС вчера в 16:35

США вводят санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщила в среду представитель американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов.
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