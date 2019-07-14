Политика
США вводят санкции против Турции из-за российских С-400Газета.Ru вчера в 17:12
Администрация США планируют назвать дату введения санкций против Турции из-за поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 после 15 июля. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Экономика
Кабмин одобрил повышение выплат на детей
Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
Дайер пропустит предсезонный тур «Тоттенхэма» из-за операции
Клуб подтвердил, что операция прошла успешно, но из-за восстановления Дайер не отправится с командой в Сингапур и Шанхай, где «Тоттенхэм» проведет матчи против «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 01:22
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено вчера в 10:26
Футбол
Мурильо стал игроком «Сампдории»
Обновлено вчера в 13:19
Экономика
Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода
В компании определили, что в богатых государствах человек тратит на еду не более 20 процентов дохода, а в бедных — 50 процентов и больше.
Обновлено вчера в 09:34
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
Обновлено в 00:15
Здоровье
Генетик рассказал о победе над врожденными заболеваниями
Главный генетик страны, директор Медико-генетического центра Минздрава Сергей Куцев рассказал, можно ли победить эти заболевания.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд
Цифры не лгут В 2018-м, по данным Бундесбанка, немецкие инвестиции в Россию достигли 3,2 миллиарда евро, прибавив 14% относительно 2017-го.
Обновлено в 01:00
Политика
Более 600 тысяч человек выразили желание штурмовать «Зону 51»
Штурм американской военной базы «Зона 51» поддержали более 600 тысяч человек, верящих в НЛО. Об этом организаторы сообщили в Facebook.
Обновлено вчера в 10:44
Технологии
Сбой произошел в работе «Билайна»
Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
Подача электроэнергии в Нью-Йорке полностью восстановлена
Подача электроэнергии после массового блэкаута полностью восстановлена в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:38
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Здоровье
В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию
Врачи узкого профиля бригады военных медиков Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели прием во Владимировке и Турхуне Тулунского района Иркутской области, где также прошла вакцинация, сообщает в воскресение пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 02:03
Кино
Роберта Паттинсона заподозрили в зависти к гонорарам Криса Эванса
Прежде всего, Warner Bros. нигде не разглашала информацию о зарплате Паттинсона.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину
Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 16:39
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика
Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данных
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных.
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus
Обновлено в 01:15
Общество
В Москве согласованы митинги по выборам на 20 и 21 июля
Столичные власти согласовали два митинга, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие
Взлетную площадку авианосца John F. Kennedy полностью собрали
Взлетную площадку авианосца ВМС США John F. Kennedy (CVN 79) полностью собрали.
Обновлено 12 июля в 07:58
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Daily Mail: Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном назло Обаме
Посол Британии в США Ким Дэррок, который ушел в отставку после того, как секретные письма с его критическими оценками администрации президента США попали в прессу, заявил в направленных в Лондон телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Повреждённую паводком дамбу в иркутском Тулуне восстановят к 18 июля
Дамба в городе Тулуне Иркутской области, которая была повреждена в результате сильного паводка, будет восстановлена к 18 июля.
Обновлено в 01:16