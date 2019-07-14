Политика

США вводят санкции против Турции из-за российских С-400Газета.Ru вчера в 17:12

Администрация США планируют назвать дату введения санкций против Турции из-за поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 после 15 июля. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Подробнее о событии

СМИ сообщили о планируемых санкциях США против Турции из-за поставок С-400

Известиявчера в 16:30

Bloomberg: США на следующей неделе объявят о введении санкций против Турции

ТАССвчера в 17:44

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

Вести.Ruвчера в 17:35

Bloomberg узнал о готовящихся в США санкциях против Турции из-за С-400

РБКвчера в 17:10

СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400

РИА Новостивчера в 16:49

Главные новости к утру 14 июля

Коммерсантъ00:00

СМИ узнали о планах США объявить о санкциях против Турции из-за С-400

RT на русскомвчера в 17:26
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Экономика

Кабмин одобрил повышение выплат на детей

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол

Дайер пропустит предсезонный тур «Тоттенхэма» из-за операции

Клуб подтвердил, что операция прошла успешно, но из-за восстановления Дайер не отправится с командой в Сингапур и Шанхай, где «Тоттенхэм» проведет матчи против «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 01:22
Общество

Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите

Обновлено вчера в 10:26
Футбол

Мурильо стал игроком «Сампдории»

Обновлено вчера в 13:19
Экономика

Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода

В компании определили, что в богатых государствах человек тратит на еду не более 20 процентов дохода, а в бедных — 50 процентов и больше.
Обновлено вчера в 09:34
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Космос

NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity

NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
Обновлено в 00:15
Спорт

Сборная России обеспечила себе 2 место в медальном зачете в Неаполе

Обновлено в 00:22
Здоровье

Генетик рассказал о победе над врожденными заболеваниями

Главный генетик страны, директор Медико-генетического центра Минздрава Сергей Куцев рассказал, можно ли победить эти заболевания.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика

Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд

Цифры не лгут В 2018-м, по данным Бундесбанка, немецкие инвестиции в Россию достигли 3,2 миллиарда евро, прибавив 14% относительно 2017-го.
Обновлено в 01:00
Политика

Более 600 тысяч человек выразили желание штурмовать «Зону 51»

Штурм американской военной базы «Зона 51» поддержали более 600 тысяч человек, верящих в НЛО. Об этом организаторы сообщили в Facebook.
Обновлено вчера в 10:44
Технологии

Сбой произошел в работе «Билайна»

Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

Подача электроэнергии в Нью-Йорке полностью восстановлена

Подача электроэнергии после массового блэкаута полностью восстановлена в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:38
Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Здоровье

В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию

Врачи узкого профиля бригады военных медиков Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели прием во Владимировке и Турхуне Тулунского района Иркутской области, где также прошла вакцинация, сообщает в воскресение пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 02:03
Кино

Роберта Паттинсона заподозрили в зависти к гонорарам Криса Эванса

Прежде всего, Warner Bros. нигде не разглашала информацию о зарплате Паттинсона.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину

Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Футбол

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 16:39
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика

Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данных

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных.
Обновлено вчера в 09:29
Политика

Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

Обновлено в 01:15
Общество

В Москве согласованы митинги по выборам на 20 и 21 июля

Столичные власти согласовали два митинга, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие

Взлетную площадку авианосца John F. Kennedy полностью собрали

Взлетную площадку авианосца ВМС США John F. Kennedy (CVN 79) полностью собрали.
Обновлено 12 июля в 07:58
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Daily Mail: Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном назло Обаме

Посол Британии в США Ким Дэррок, который ушел в отставку после того, как секретные письма с его критическими оценками администрации президента США попали в прессу, заявил в направленных в Лондон телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Повреждённую паводком дамбу в иркутском Тулуне восстановят к 18 июля

Дамба в городе Тулуне Иркутской области, которая была повреждена в результате сильного паводка, будет восстановлена к 18 июля.
Обновлено в 01:16
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