Политика

США вводят санкции против Турции из-за российских С-400Газета.Ru 17:12

Администрация США планируют назвать дату введения санкций против Турции из-за поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 после 15 июля. Об этом сообщает РИА "Новости".
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