Политика
США вводят санкции против Турции из-за российских С-400Газета.Ru 17:12
Администрация США планируют назвать дату введения санкций против Турции из-за поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 после 15 июля. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Обновлено в 18:46
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Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
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Армия и оружие
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По словам Макрона, новое командование будет создано, «чтобы обеспечить развитие и укрепление космических возможностей» Франции.
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Происшествия
Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса
В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
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Серена Уильямс отказалась прекратить борьбу за равенство
Обновлено в 14:36
Политика
Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией
Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
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Армия и оружие
Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400
О возможном введении санкций со стороны США против Турции ранее сообщило агентство Bloomberg.
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Наука
Доказана эффективность похудения при помощи кофе
Ученые смогли доказать, что кофе оказывает благоприятное влияние на сжигание бурого жира в организме человека.
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Происшествия
В Канаде спасли редкого кита, запутавшегося в сетях
В Канаде спасатели обнаружили в заливе Святого Лаврентия и освободили от рыболовных сетей северного гладкого кита, сообщает CBC.
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Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
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Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Политика
Зеленский провел совещание на границе с Крымом
Обновлено в 14:19
Политика
Трамп рассказал о смерти Шварценеггера
Президент США Дональдом Трампом заявил, что видел, как умер звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольдом Шварценеггер.
Обновлено вчера в 09:54
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте
В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
Обновлено в 12:52
Авто
Nissan показал первый тизер нового кросса Juke
Судя по тизеру, новый Juke сохранит «двухэтажную» светотехнику – с узкими ходовыми огнями и указателями поворота сверху, а также с круглыми фарами головного света в бампере снизу.
Обновлено вчера в 16:57
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В Китае задержан еще один гражданин Канады
В декабре в Канаде была задержана по запросу США финансовый директор компании «Хуавей».
Обновлено в 18:26
Футбол
Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено в 19:54
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено в 07:25
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл четвертую квалификацию в сезоне «Формулы-1»
Квалификация Гран-при Великобритании — десятого этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой финского пилота Mercedes Валттери Боттаса.
Обновлено в 10:47
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В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Авто
Гиперкар Aston Martin Valkyrie впервые выпустили на трассу
Президент и генеральный директор Aston Martin Lagonda Энди Палмер рассказал, что это был лишь демонстрационный заезд и гиперкар Valkyrie двигался не на полной скорости, но однажды на Сильверстоуне раскроют весь гиперкара.
Обновлено в 11:52
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено в 10:26