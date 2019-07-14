Администрация США планируют назвать дату введения санкций против Турции из-за поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 после 15 июля. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.

Происшествия Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.

Политика Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.

Армия и оружие Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400 О возможном введении санкций со стороны США против Турции ранее сообщило агентство Bloomberg.

Наука Доказана эффективность похудения при помощи кофе Ученые смогли доказать, что кофе оказывает благоприятное влияние на сжигание бурого жира в организме человека.

Происшествия В Канаде спасли редкого кита, запутавшегося в сетях В Канаде спасатели обнаружили в заливе Святого Лаврентия и освободили от рыболовных сетей северного гладкого кита, сообщает CBC.

Шоу-бизнес Оксана Федорова показала фигуру в купальнике Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Политика Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.

Политика Трамп рассказал о смерти Шварценеггера Президент США Дональдом Трампом заявил, что видел, как умер звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольдом Шварценеггер.

Армия и оружие Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.

Происшествия Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.

Шоу-бизнес Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.

Авто Nissan показал первый тизер нового кросса Juke Судя по тизеру, новый Juke сохранит «двухэтажную» светотехнику – с узкими ходовыми огнями и указателями поворота сверху, а также с круглыми фарами головного света в бампере снизу.

Происшествия В Китае задержан еще один гражданин Канады В декабре в Канаде была задержана по запросу США финансовый директор компании «Хуавей».

Футбол Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.

Автоспорт Валттери Боттас выиграл четвертую квалификацию в сезоне «Формулы-1» Квалификация Гран-при Великобритании — десятого этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой финского пилота Mercedes Валттери Боттаса.

Авто В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.