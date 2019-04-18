Политика

США вводят санкции против Центробанка ВенесуэлыREGNUM вчера в 14:33

Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Центрального банка Венесуэлы. Об этом 17 апреля сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передаёт Fox News.
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Новые санкции США дадут Венесуэле свежие силы, заявил Мадуро

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