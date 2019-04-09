США вводят новые пошлины на товары из ЕвросоюзаМойка78 04:10

Наша конечная цель – достичь соглашения с ЕС, чтобы положить конец всем субсидиям на строительство крупных гражданских авиалайнеров, которые не соответствуют нормам ВТО. Когда ЕС прекратит выделять эти вредоносные субсидии, дополнительные сборы, введенные США, можно будет снять.

США пригрозили Евросоюзу введением новых пошлин на товары, если в ЕС не прекратит субсидировать авиалайнеры Airbus. Отметим, что прямой конкурент Airbus — Boeing — в настоящее время терпит крупные убытки.

США вводят новые пошлины на товары из Евросоюза

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