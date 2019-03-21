Политика
США ввели санкции в отношении китайских компанийiReactor вчера в 22:46
Правительство Соединенных Штатов в четверг, 21 марта, ввело в отношении двух китайских транспортных организаций ограничительные меры. Это связано со сложившейся ситуацией вокруг КНДР. Информация об этом передается из заявления американского министерства финансов.
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Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Кино
В прокат выходит фильм «Балканский рубеж»
Обновлено вчера в 04:17
Игры
Названа дата выхода игры Stranger Things 3: The Game
Разработчики из BonusXP объявили дату выхода Stranger Things 3: The Game.
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020
Российская футбольная сборная начала отборочный турнир чемпионата Европы с гостевого поражения от Бельгии.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено вчера в 06:06
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа в 2020 году, даже если "Газпром" и "Нафтогаз" не смогут согласовать транзит газа через Украину.
Обновлено вчера в 20:26
Здоровье
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Российского школьника засосала грязевая жижа
Восьмилетний ребенок провалился в глиняную жижу во дворе одного из домов в Выборге.
Обновлено вчера в 20:26
Общество
В США на пляже нашли странную рыбу
Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 19:33
Авто
Россияне приобрели около миллиона автомобилей с АКП в 2018 году
Новые легковые автомобили с АКП в 2018 году нашли в России 941 тыс. покупателей, заняв 56,3% от общего объема российского авторынка.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
Алексей Текслер осмотрел горящую свалку в Коркино
Обновлено в 01:45
Общество
Мэр французского Гавра покинул пост из-за фотографий в стиле «ню»
Во Франции мэр города был вынужден покинуть свой пост из-за откровенных фотографий.
Обновлено вчера в 18:33
Космос
«Луна-25» сделает «флюорографию» естественному спутнику Земли
Заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов сообщил, что детектор нейтронов и гамма-лучей АДРОН, установленный на посадочном модуле космического аппарата «Луна-25», просветит грунт естественного спутника Земли на глубину около 60 см с целью изучить его состав.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
В полицейскую будку возле консульства России в Афинах бросили гранату
В полицейскую будку возле здания консульского отдела российского посольства в Афинах в ночь на пятницу неизвестные бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено вчера в 00:10
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на лето в России
Роман Вильфанд, являясь научным руководителем Гидрометцентра, заявил, что и весна, и лето в нашей стране в этом году станут весьма теплыми.
Обновлено вчера в 11:36
Общество
МВД сократило перечень опасных пород собак
Министерство внутренних дел (МВД) России в ходе доработки сократило предварительный список потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими
Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Хоккей
Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину»
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Порт Находки отверг обвинения в нарушении санкций против КНДР
Ранее США назвали два российских порта — Владивосток и Находку — точками назначения для судов, нарушающих международные санкции, введенные в отношении КНДР.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
Обновлено вчера в 08:13
Культура
В Польше поставили пьесу по книге Гитлера
Премьера спектакля в театре столицы Польши Варшавы стала поводом для громкого международного скандала.
Обновлено в 02:18
Культура
Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства
Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
Обновлено в 01:22
Авто
Названы автомобили, которые легче всего угнать
Эксперт добавил, что таким образом автомобиль можно угнать за несколько секунд.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Япония выразила протест Китаю из-за бурения месторождений газа
Власти Японии заявили протест Китаю из-за бурения газа в Восточно-Китайском море в одностороннем порядке.
Обновлено в 02:00