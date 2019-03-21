Политика

США ввели санкции в отношении китайских компанийiReactor вчера в 22:46

Правительство Соединенных Штатов в четверг, 21 марта, ввело в отношении двух китайских транспортных организаций ограничительные меры. Это связано со сложившейся ситуацией вокруг КНДР. Информация об этом передается из заявления американского министерства финансов.
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США ввели санкции в отношении двух транспортных компаний КНР

Российская газетавчера в 20:05

США ввели новые санкции против Северной Кореи

REGNUMвчера в 16:15

США внесли две китайские компании в список санкций по КНДР

РИА Новостивчера в 14:04

Минфин США ввёл санкции в отношении китайских компаний

News.ruвчера в 14:36

США ввели санкции против Китая

Газета.Ruвчера в 14:01

США ввели санкции против двух китайских компаний в связи с ситуацией вокруг КНДР

ТАССвчера в 13:50

США ввели санкции против двух китайских транспортных компаний

DP.RUвчера в 14:08
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Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено вчера в 08:15
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Общество

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Кино

В прокат выходит фильм «Балканский рубеж»

Обновлено вчера в 04:17
Игры

Названа дата выхода игры Stranger Things 3: The Game

Разработчики из BonusXP объявили дату выхода Stranger Things 3: The Game.
Обновлено вчера в 14:33
Футбол

Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020

Российская футбольная сборная начала отборочный турнир чемпионата Европы с гостевого поражения от Бельгии.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину

По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено вчера в 06:06
Политика

Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа в 2020 году, даже если "Газпром" и "Нафтогаз" не смогут согласовать транзит газа через Украину.
Обновлено вчера в 20:26
Здоровье

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено вчера в 11:53
Политика

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом

Обновлено в 00:48
Происшествия

Российского школьника засосала грязевая жижа

Восьмилетний ребенок провалился в глиняную жижу во дворе одного из домов в Выборге.
Обновлено вчера в 20:26
Общество

В США на пляже нашли странную рыбу

Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 19:33
Авто

Россияне приобрели около миллиона автомобилей с АКП в 2018 году

Новые легковые автомобили с АКП в 2018 году нашли в России 941 тыс. покупателей, заняв 56,3% от общего объема российского авторынка.
Обновлено вчера в 10:10
Общество

Алексей Текслер осмотрел горящую свалку в Коркино

Обновлено в 01:45
Общество

Мэр французского Гавра покинул пост из-за фотографий в стиле «ню»

Во Франции мэр города был вынужден покинуть свой пост из-за откровенных фотографий.
Обновлено вчера в 18:33
Космос

«Луна-25» сделает «флюорографию» естественному спутнику Земли

Заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов сообщил, что детектор нейтронов и гамма-лучей АДРОН, установленный на посадочном модуле космического аппарата «Луна-25», просветит грунт естественного спутника Земли на глубину около 60 см с целью изучить его состав.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

В полицейскую будку возле консульства России в Афинах бросили гранату

В полицейскую будку возле здания консульского отдела российского посольства в Афинах в ночь на пятницу неизвестные бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено вчера в 00:10
Общество

Гидрометцентр дал прогноз на лето в России

Роман Вильфанд, являясь научным руководителем Гидрометцентра, заявил, что и весна, и лето в нашей стране в этом году станут весьма теплыми.
Обновлено вчера в 11:36
Общество

МВД сократило перечень опасных пород собак

Министерство внутренних дел (МВД) России в ходе доработки сократило предварительный список потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина

Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие

Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими

Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Хоккей

Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину»

Обновлено вчера в 21:59
Политика

Порт Находки отверг обвинения в нарушении санкций против КНДР

Ранее США назвали два российских порта — Владивосток и Находку — точками назначения для судов, нарушающих международные санкции, введенные в отношении КНДР.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

Обновлено вчера в 08:13
Культура

В Польше поставили пьесу по книге Гитлера

Премьера спектакля в театре столицы Польши Варшавы стала поводом для громкого международного скандала.
Обновлено в 02:18
Культура

Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства

Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
Обновлено в 01:22
Авто

Названы автомобили, которые легче всего угнать

Эксперт добавил, что таким образом автомобиль можно угнать за несколько секунд.
Обновлено вчера в 12:09
Политика

Япония выразила протест Китаю из-за бурения месторождений газа

Власти Японии заявили протест Китаю из-за бурения газа в Восточно-Китайском море в одностороннем порядке.
Обновлено в 02:00
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