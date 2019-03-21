Политика

США ввели санкции в отношении китайских компанийiReactor вчера в 22:46

Правительство Соединенных Штатов в четверг, 21 марта, ввели в отношении двух китайских транспортных организаций ограничительные меры. Это связано со сложившейся ситуацией вокруг КНДР. Информация об этом передается из заявления американского министерства финансов.
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США ввели санкции в отношении двух транспортных компаний КНР

Российская газетавчера в 20:05

США ввели новые санкции против Северной Кореи

REGNUMвчера в 16:15

США ввели санкции против двух китайских компаний в связи с ситуацией вокруг КНДР

ТАССвчера в 13:50

США внесли две китайские компании в список санкций по КНДР

РИА Новостивчера в 14:04

США ввели санкции против Китая

Газета.Ruвчера в 14:01

Минфин США ввёл санкции в отношении китайских компаний

News.ruвчера в 14:36

США ввели санкции против двух китайских транспортных компаний

DP.RUвчера в 14:08
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Политика

МВД Венесуэлы обвинило задержанного помощника Гуайдо в терроризме

Один из помощников венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо Роберто Марреро обвиняется в организации террористических групп, заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

Стрелок из Утрехта действовал один

Прокуратура Нидерландов сообщила, что завтра суд изберет меру пресечения для подозреваемого в убийстве нескольких человек в Утрехте, передает Reuters.
Обновлено вчера в 06:57
Общество

Мэр французского Гавра покинул пост из-за скандала с фото в стиле ню

Мэр французского города Гавр Люк Лемонье ушел в отставку из-за скандала вокруг фотографий, на которых он запечатлен в обнаженном виде.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол

Как выглядит раздевалка сборной России после поражения от Бельгии

Сборная России в своём официальном аккаунте в Twitter опубликовала фотографию из раздевалки команды после гостевого матча против Бельгии.
Обновлено вчера в 19:26
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае

Обновлено вчера в 22:58
Единоборства

Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова

Как сообщает креативный продюсер «Матч ТВ» Бостанов, бой пройдёт 7 сентября текущего года.
Обновлено вчера в 19:30
Финансы

Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млн

По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн.
Обновлено вчера в 11:17
Общество

Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери

Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.
Обновлено вчера в 03:09
Общество

В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию

В настоящее время несколько категорий российских граждан имеют право на получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

США намерены поставить Тайваню партию истребителей F-16

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в конфиденциальном порядке одобрила запрос Тайваня о поставке более 60 американских истребителей F-16 производства компании Lockheed Martin.
Обновлено в 00:18
Политика

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом

Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
Обновлено в 00:48
Экономика

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

Уровень бедности в России в 2018 году снизился до 12,9% (18,9 млн человек), вернувшись к показателям 2014 года.
Обновлено вчера в 20:10
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено вчера в 08:15
Энергетика

«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»

"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено вчера в 13:49
Авто

Новый седан Chevrolet Monza по цене LADA Vesta поступил в продажу

Цены стартуют от 89 900 юаней (около 850 тыс. рублей). Напомним, новый Chevrolet Monza официально дебютировал в конце прошлого года.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено 20 марта в 23:25
Политика

Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими

Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.
Обновлено вчера в 14:10
Общество

Россияне останутся без огородов на майские праздники

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено вчера в 07:06
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене

Обновлено вчера в 12:43
Политика

Венгрия: поставки газа по «Турецкому потоку» начнутся в 2021 году

Власти Венгрии рассчитывают, что поставки газа по газопроводу "Турецкий поток" начнутся во второй половине 2021 г.
Обновлено вчера в 17:27
Политика

Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено 20 марта в 23:22
Происшествия

Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max

Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.
Обновлено в 00:29
Общество

Синоптики сообщили, что лето 2019 года будет теплее обычного

В Гидрометцентре сообщили, что лето 2019 года будет теплее средних температур, передает «Российская газета».
Обновлено вчера в 07:16
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Общество

Врио губернатора Челябинской области приехал на Коркинский разрез

Обновлено в 00:16
Общество

В США на пляже нашли странную рыбу

Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 19:33
Интернет

Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными

Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено вчера в 15:48
Политика

Зеленский выступил против притеснения русского языка на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране.
Обновлено вчера в 23:27
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