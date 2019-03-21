Политика
США ввели санкции в отношении китайских компанийiReactor вчера в 22:46
Правительство Соединенных Штатов в четверг, 21 марта, ввели в отношении двух китайских транспортных организаций ограничительные меры. Это связано со сложившейся ситуацией вокруг КНДР. Информация об этом передается из заявления американского министерства финансов.
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Политика
МВД Венесуэлы обвинило задержанного помощника Гуайдо в терроризме
Один из помощников венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо Роберто Марреро обвиняется в организации террористических групп, заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Стрелок из Утрехта действовал один
Прокуратура Нидерландов сообщила, что завтра суд изберет меру пресечения для подозреваемого в убийстве нескольких человек в Утрехте, передает Reuters.
Обновлено вчера в 06:57
Общество
Мэр французского Гавра покинул пост из-за скандала с фото в стиле ню
Мэр французского города Гавр Люк Лемонье ушел в отставку из-за скандала вокруг фотографий, на которых он запечатлен в обнаженном виде.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол
Как выглядит раздевалка сборной России после поражения от Бельгии
Сборная России в своём официальном аккаунте в Twitter опубликовала фотографию из раздевалки команды после гостевого матча против Бельгии.
Обновлено вчера в 19:26
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае
Обновлено вчера в 22:58
Единоборства
Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова
Как сообщает креативный продюсер «Матч ТВ» Бостанов, бой пройдёт 7 сентября текущего года.
Обновлено вчера в 19:30
Финансы
Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млн
По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн.
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери
Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.
Обновлено вчера в 03:09
Общество
В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию
В настоящее время несколько категорий российских граждан имеют право на получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
США намерены поставить Тайваню партию истребителей F-16
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в конфиденциальном порядке одобрила запрос Тайваня о поставке более 60 американских истребителей F-16 производства компании Lockheed Martin.
Обновлено в 00:18
Политика
Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом
Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
Обновлено в 00:48
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Уровень бедности в России в 2018 году снизился до 12,9% (18,9 млн человек), вернувшись к показателям 2014 года.
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено вчера в 08:15
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»
"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено вчера в 13:49
Авто
Новый седан Chevrolet Monza по цене LADA Vesta поступил в продажу
Цены стартуют от 89 900 юаней (около 850 тыс. рублей). Напомним, новый Chevrolet Monza официально дебютировал в конце прошлого года.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено 20 марта в 23:25
Политика
Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими
Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.
Обновлено вчера в 14:10
Общество
Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено вчера в 07:06
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Венгрия: поставки газа по «Турецкому потоку» начнутся в 2021 году
Власти Венгрии рассчитывают, что поставки газа по газопроводу "Турецкий поток" начнутся во второй половине 2021 г.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено 20 марта в 23:22
Происшествия
Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max
Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.
Обновлено в 00:29
Общество
Синоптики сообщили, что лето 2019 года будет теплее обычного
В Гидрометцентре сообщили, что лето 2019 года будет теплее средних температур, передает «Российская газета».
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Общество
В США на пляже нашли странную рыбу
Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 19:33
Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными
Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Зеленский выступил против притеснения русского языка на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране.
Обновлено вчера в 23:27