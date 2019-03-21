Политика
США ввели санкции в отношении китайских компанийiReactor 22:46
Правительство Соединенных Штатов в четверг, 21 марта, ввели в отношении двух китайских транспортных организаций ограничительные меры. Это связано со сложившейся ситуацией вокруг КНДР. Информация об этом передается из заявления американского министерства финансов.
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Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» ввели «ручное управление»
Межведомственная комиссия Минобороны и Минпромторга ввела "ручное управление" на провалившем гособоронзаказ ульяновском заводе "Авиастар-СП" - одном из самых крупных предприятий России по строительству авиационной техники.
Обновлено в 16:16
Экономика
Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновников
Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.
Обновлено в 21:31
Важное за сутки
ОРВИ засыпает, просыпаются осложнения: когда слабость и кашель после болезни становятся опасными
Многие с осени переболели ОРВИ (или гриппом), некоторые даже не один раз.
Обновлено в 23:00
Шоу-бизнес
Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки
Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Приморье топливо с автозаправки разлилось в реку
Утечка дизельного топлива в реку произошла на заправке АО "ННК-Приморнефтепродукт" в Яковлевском районе Приморского края, специалисты собирают нефтепродукты, сообщает администрация района в пятницу.
Обновлено в 22:55
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Политика
Текслер уволил главу Миндортранса Челябинской области
Врио губернатора подчеркнул, что правительство рассчитывает на конструктивные партнерские отношения с южноуральскими парламентариями.
Обновлено в 11:08
Футбол
Аленичев останется в «Енисее» до конца сезона
Как стало известно "СЭ", Дмитрий Аленичев со своим тренерским штабом продолжит работу с "Енисеем" до окончания чемпионата России-2018/19.
Обновлено в 14:27
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Москве
В Москве 22 марта ожидаются мокрый снег, дождь и усиление ветра. МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с непогодой.
Обновлено в 20:48
Политика
Россия и ООН активизируют усилия по ликвидации «Эр-Рукбана»
Россия совместно с ООН активизирует усилия по ликвидации печально известного лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии.
Обновлено в 22:24
Культура
Русский музей покажет картину «Ай-Петри. Крым» Куинджи
Крымские пейзажи поступили в Русский музей в качестве дара из Общества им. А.И. Куинджи.
Обновлено в 23:28
Политика
Летом ООН озвучит решение по арктической заявке России
Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.
Обновлено в 21:40
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Общество
Сергей Собянин рассказал о развитии Московской электронной школы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что контент Московской электронной школы станет доступен во всем мире.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
В день церемонии прощания с Юлией Началовой Рита Дакота опубликовала пост о ней
Исполнительница Рита Дакота присоединилась к тем, что скорбит по Юлии Началовой.
Обновлено в 17:35
Общество
В Гидрометцентре обещают лето теплее обычного
Синоптики Гидрометцентра России считают, что лето в этом году будет теплее обычного: узнаем, в какие регионы придет жара.
Обновлено в 08:43
Политика
Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:18
Политика
Зеленский назвал условие снятия своей кандидатуры с выборов
Обновлено вчера в 22:28
Общество
Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери
Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.
Обновлено в 03:09
Политика
Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму
Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено в 08:32
Общество
Молодых учителей в Сахалинскую область привлекают деньгами и квартирами
В ведомстве сказали, что молодых специалистов на остров привлекают деньгами и квартирами, и эта система действует.
Обновлено в 22:36
Шоу-бизнес
На похоронах Юлии Началовой присутствовал «Тайванчик»
В Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта, прошла церемония прощания с певицей Юлией Началовой, умершей на 39-м году жизни от сепсиса.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
В США начали испытания самого быстрого вертолёта в мире
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT совершил свой первый полет. Машина позиционируется как самый быстрый на планете вертолёт.
Обновлено в 21:14
Авто
Toyota выпустит самую дешевую версию кроссовера C-HR 2019
Японский автопроизводитель хочет приблизить свой кроссовер C-HR к конкурентам в сегменте компактных SUV, представив новую стратегию развития модели на 2019 год.
Обновлено в 04:34