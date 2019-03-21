Политика

США ввели санкции в отношении китайских компанийiReactor 22:46

Правительство Соединенных Штатов в четверг, 21 марта, ввели в отношении двух китайских транспортных организаций ограничительные меры. Это связано со сложившейся ситуацией вокруг КНДР. Информация об этом передается из заявления американского министерства финансов.
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США ввели санкции в отношении двух транспортных компаний КНР

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США ввели санкции против двух китайских транспортных компаний

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Минфин США ввёл санкции в отношении китайских компаний

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ТАСС13:50

США ввели новые санкции против Северной Кореи

REGNUM16:15
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Врио губернатора подчеркнул, что правительство рассчитывает на конструктивные партнерские отношения с южноуральскими парламентариями.
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Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.
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Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

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Сергей Собянин рассказал о развитии Московской электронной школы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что контент Московской электронной школы станет доступен во всем мире.
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