Политика
США ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PdVSAГосударственные Вести 01:43
Как отметил глава Минфина Стивен Мнучин, новые ограничения дадут возможность «предотвратить дальнейшее использование активов компании в интересах президента Николаса Мадуро и сохранить их для народа Венесуэлы». Вашингтон намерен санкциями добиться изменения поведения венесуэльских властей.
Читать в источнике
Оценить75
Я общался с представителями нефтеперерабатывающих заводов. Есть большое количество нефти, за которую уже заплатили. Эта нефть продолжит поступать в США. В Венесуэле хотят продолжить продавать нам нефть, пока деньги поступают на заблокированные счета.
— Стивен Мнучин, американский предпринимательТАСС вчера в 19:30
с чего всё началось
«Начать процесс назначения совета директоров PDVSA и Citgo, что позволит запустить восстановление нашей промышленности», — говорится в заявлении, которое он разместил в Twitter.Инфо24вчера в 17:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 19:35, Ашберн
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
При предстартовой подготовке на космодроме Куру был обнаружен разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока "Фрегат", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:30
Транспорт
В России начали тестировать автоматический паспортный контроль
В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено в 16:13
Политика
Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезд из страны
"Верховный суд в решении №1 от 29 января постановил принять следующие меры предосторожности против Хуана Джерардо Гуаидо Маркеса: запрет на выезд из страны без разрешения до завершения следствия; запрет на отчуждение и залог имущества, а также блокирование банковских счетов и/или любого другого финансового инструмента на территории Венесуэлы", - сообщил он в Twitter.
Обновлено в 19:02
Единоборства
Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором
Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.
Обновлено в 13:41
Политика
Британский парламент отказался переносить сроки Brexit
Еще одной принятой поправкой к биллю о Brexit стало добавление в него слов о недопустимости варианта "жесткого" Brexit, то есть выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено в 17:05
Гаджеты
В iPhone нашли баг, позволяющий прослушивать чужие устройства
Пользователи iPhone обнаружили программную ошибку, позволяющую прослушивать чужие смартфоны.
Обновлено в 05:11
Авто
Mitsubishi презентует в Женеве новый кроссовер Engelberg Tourer
Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Происшествия
NBC: неизвестные напали на актера Джусси Смоллетта в Чикаго
Актер телесериала "Империя" (Empire, 2015 - по наст. время) Джусси Смоллетт госпитализирован после того, как неизвестные напали на него на одной из улиц в Чикаго (штат Иллинойс).
Обновлено в 17:54
Авто
Представлен абсолютно новый Renault Clio
Hyundai назвала день российской премьеры обновленной Elantra Хэтчбек оказался весьма похожим на предыдущее поколение, хотя, как утверждают в Renault, на 100% состоит из новых (в том числе и кузовных) деталей.
Обновлено в 06:47
Авто
Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag
От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.
Обновлено в 12:22
Происшествия
СМИ сообщили о звонках мошенников с «номеров Сбербанка»
По данным издания, при звонке мошенников у потенциальных жертв отражаются указанные на обратной стороне карт Сбербанка телефоны: 900 и +7 (495) 500-55-50.
Обновлено в 19:23
Происшествия
В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке
Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено в 09:36
Авто
Renault отзывает в России 3,6 тыс. автомобилей
Компания Renault отзывает 3622 автомобилей Renault Logan, Sandero и Dokker из-за дефектных подушек безопасности.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Суд арестовал похитителя картины Куинджи
Обновлено в 09:20
Спорт
Владимир Крамник объявил о завершении карьеры
Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 07:12
Экономика
Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли
The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай приблизительно за последние 10 лет, когда в первом квартале финансового года зафиксировано снижение и выручки, и чистой прибыли Apple.
Обновлено в 17:43
Наука
Геологи определили возраст твердого ядра в центре Земли
Обновлено в 01:58
Общество
Минюст привел примеры «вынужденной коррупции» чиновников
Ранее в январе стало известно, что чиновников могут перестать наказывать за «вынужденную коррупцию».
Обновлено в 11:38
Технологии
Система быстрых платежей заработает в магазинах в августе 2019 года
Россияне смогут воспользоваться системой быстрых платежей в магазинах в августе 2019 года, когда начнутся первые тесты в торговых сетях.
Обновлено в 18:07
Политика
Православная церковь в Америке не признала новую церковь Украины
Синод Православной церкви в Америке не признал так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) и подтвердил приверженность главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.
Обновлено в 18:59
Общество
Медведев утвердил новые правила торговли молочной продукцией
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об условиях размещения молочной продукции в организациях розничной торговли.
Обновлено в 06:00
Кино
Уроженец Петербурга получил «Порно-Оскар»
Обновлено в 14:23
Интернет
В работе Gmail произошел сбой по всему миру
Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
Политика
WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе
Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 14:17
Наука
В Арктике из-за таяния льда открылись древние поля
Ранее сообщалось, что льды Гренландии тают в четыре раза быстрее, чем десять лет назад.
Обновлено в 07:53
Общество
В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания
Учитель ОБЖ наказал детей за опоздание на урок и заставил все занятие просидеть в противогазах.
Обновлено в 00:51