США ввели санкции против трёх организаций из РоссииRT на русском 10:35

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра. Соответствующее уведомление Госдепартамент разместил в Федеральном реестре.

США ввели санкции против трёх организаций из России

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