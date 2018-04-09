Политика
США ввели санкции против трёх организаций из РоссииRT на русском 10:35
Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра. Соответствующее уведомление Госдепартамент разместил в Федеральном реестре.
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Политика
Зеленский попросил Парубия созвать внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем твиттере фото обращения к спикеру Верховной рады Андрею Парубию, в котором просит его созвать в среду 22 мая внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 11:08
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Общество
Рейтинг самых хамских городов составлен в России
Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых хамских городов России. Федеральным чемпионом по хамству признана Пермь.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Очевидно, отметил замминистра, что из-за инфляции "в указанный период произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников".
Обновлено в 06:03
Происшествия
МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков
Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
Обновлено в 00:29
Авто
Новый Renault Megane RS Trophy-R побил рекорд Нюрбургринга
Трековый хэтчбек Renault Megane RS Trophy-R новой генерации установил новый рекорд Нюрбургринга — автомобиль прошел всю трассу за 7 минут 40,100 секунды, что на четыре секунды быстрее достижения Honda Civic Type R. Новый Renault Megane RS Trophy-R комплектуется 1,8-литровым турбодвигателем от обычного Megane RS Trophy.
Обновлено в 11:21
Происшествия
На севере Москвы нашли пакет с двумя гранатами
Две гранаты Ф-1 обнаружили во вторник в пакете на севере Москвы, на место ЧП следуют кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:23
Энергетика
Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин
В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Политика
Против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Экономика
Европейские бизнесмены назвали причины сокращения инвестиций в Россию
Представители крупнейших европейских компаний, работающих на российском рынке, назвали главные причины сокращения зарубежных инвестиций в российскую экономику.
Обновлено в 10:22
Спорт
Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались голыми
Швейцарские биатлонисты сфотографировались в обнажённом виде. Фото опубликовал в своём «инстаграме» лидер команды Беньямин Вегер.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Политика
Порошенко переехал в «прозрачный офис» из администрации президента
«Переехал в прозрачный офис», - написал он в Twitter.
Обновлено в 01:10
Технологии
Производитель процессоров «Байкал» сменил гендиректора
О возможном уходе господина Махсона 16 мая сообщало отраслевое издание CNews, называя причиной тот факт, что компания не смогла вовремя создать микропроцессор в рамках субсидированного Минпомторгом проекта.
Обновлено в 11:41
Экономика
ЦБ не видит рисков для финстабильности экономики России из-за ситуации с «Дружбой»
ЦБ РФ не видит рисков для финстабильности экономики РФ в связи с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба", сообщила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
После развода с Эмбер Херд Джонни Депп погряз в долгах
Джонни Депп не может рассчитаться с адвокатами после развода и судебного разбирательства со своей супругой Эмбер Херд.
Обновлено в 07:13
Политика
С сайта администрации президента Украины удалили новости о Порошенко
С официального сайта президента Украины удалили все новости с упоминанием бывшего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 11:44
Гаджеты
Honor представил новые смартфоны
Обновлено в 10:38
Общество
В Екатеринбурге суд арестовал еще одного участника акций против храма
Верх-Исетский суд Екатеринбурга во вторник арестовал еще одного участника акций протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Ижевске SSJ 100 сняли с рейса из-за протекания топлива
Самолет выполнял руление по взлетно-посадочной полосе, когда выяснилось, что из бака подтекает топливо, сообщает Life.ru.
Обновлено в 09:57
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Футбол
Пулишич представлен в качестве игрока «Челси»
Вингер сборной США Кристиан Пулишич, последние три года выступавший за дортмундскую «Боруссию», во вторник был представлен в качестве футболиста «Челси».
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Экономика
ЦБ сообщил о заявках на регистрацию от двух новых рейтинговых агентств
Первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов рассказал, что два новых рейтинговых агентства подали в ЦБ заявки о регистрации.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Магнитогорске произошёл пожар в цеху с пластиковыми панелями
В Магнитогорске пожарные тушат возгорание в цеху по производству пластиковых панелей.
Обновлено в 10:50
Политика
Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Команда Зеленского готовит законопроект об импичменте
Украинский президент Зеленский в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента законопроект об импичменте.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Омбудсмен проверит состояние ноги находящегося в СИЗО Кокорина
Состояние ноги Александра Кокорина вызывает опасения у самого футболиста и врачей "Зенита", которые после первого визита больше ни разу не были в СИЗО у нападающего.
Обновлено в 11:15