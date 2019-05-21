Политика
США ввели санкции против трех российских организацийЭкономика сегодня 10:47
Соединенные Штаты ввели санкции против двух российских компаний и одного военного учебного центра. Об этом сообщили в Госдепартаменте США. Уведомление о санкциях опубликовано в так называемом Федеральном реестре.
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Общество
Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов
Обновлено в 09:40
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне
Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В МВД рассказали о понизившемся уровне жизни полицейских
Выступая на заседании комитета Совфеда по обороне, Гостев отметил, что снизилась покупательская способность сотрудников полиции.
Обновлено в 08:30
Общество
МГТС ищет «мэра» для своего «умного города»
МГТС (ПАО "Московская городская телефонная сеть") подыскивает руководителя проектов "умный город" в новую структуру компании – блок развития.
Обновлено в 19:30
Армия и оружие
«АрМИ-2019»: в Азербайджане пройдут военные соревнования
"АрМИ-2019"\: в Азербайджане пройдут военные соревнования "Армейские международные игры-2019" пройдут с 3 по 17 августа.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В МВД предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителей
В МВД предложили конфисковывать транспорт у водителей, пойманных в нетрезвом виде за рулем.
Обновлено вчера в 23:11
Армия и оружие
Жириновский спрогнозировал американский удар по Ирану
Ситуация вокруг Ирана накаляется и удар по нему может быть нанесен уже в скором времени, по крайней мере, до осени 2020 года.
Обновлено в 10:33
Общество
Герцогиня Кэтрин нарушила дворцовый протокол
Кэтрин позволила себе появиться рядом с Елизаветой в обуви на танкетке.
Обновлено в 20:00
Общество
Психолог порекомендовала не уступать пенсионерам место в метро
Психолог Люция Сулейманова порекомендовала жителям Москвы не уступать место в метро пожилым людям.
Обновлено в 19:38
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес
Сын Яны Рудковской привел в дом свою невесту
Саша с гордостью заявляет, что Настя – его невеста, и часто приглашает девочку к себе в дом.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие
Запад велел террористам «Хурас Ад-Дин» из Идлиба воевать с Россией
Министерство обороны России сообщило, что накануне ВКС РФ ликвидировали установку РСЗО боевиков, которые хотели совершить очередную атаку на российский аэродром "Хмеймим".
Обновлено в 08:58
Происшествия
Участницу организации «Ассоциация народного сопротивления» задержали в Москве
На прошлой неделе несколько человек вывесили на заборе резиденции патриарха баннер с надписью «Извинись за Екб» и раскидали рядом дымовые шашки.
Обновлено в 20:03
Спорт
«Ростов-Дон» выиграл чемпионат России
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Экономика
Рыбопромышленники просят ФНС проверить сомнительный экспорт артемии
В 2016 году объем сомнительного экспорта артемии составил 803 тонны, или половину всей вывезенной за рубеж продукции по объему.
Обновлено в 20:15
Происшествия
У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски
У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»
В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Зеленский попросил Парубия созвать внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем твиттере фото обращения к спикеру Верховной рады Андрею Парубию, в котором просит его созвать в среду 22 мая внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Новой Москве потушили пожар в автосервисе
Пожар в здании автосервиса на площади 200 кв. м в Новой Москве ликвидирован.
Обновлено в 20:36
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Авто
Новый Autocar с капотом — первый за 30 лет
Обновлено в 14:41
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Обновлено в 19:52
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03