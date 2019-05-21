Политика
США ввели санкции против трех российских организацийЭкономика сегодня 10:47
Соединенные Штаты ввели санкции против двух российских компаний и одного военного учебного центра. Об этом сообщили в Госдепартаменте США. Уведомление о санкциях опубликовано в так называемом Федеральном реестре.
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Происшествия
В тоннеле московского метро застряли три поезда
Обновлено в 13:31
Гаджеты
Россияне начали распродавать смартфоны Huawei
На сервисе объявлений «Юла» значительно выросло число предложений о продаже смартфонов китайского бренда Huawei, рассказали RNS в компании.
Обновлено в 08:41
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено в 19:16
Хоккей
Реакция шведских СМИ на разгром от России: «Шансы на успех далеко не так велики, как представлялось прежде»
Шведское издание Ekuriren после поражения сборной Швеции от России в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7) отметило, что у шведской команды теперь меньше шансов на победу в турнире.
Обновлено в 21:10
Общество
Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»
Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено в 21:50
Здоровье
Два литра воды в день могут привести к отравлению
В основе убеждения, что надо пить не меньше двух литров воды в день, лежит давняя (1945 года) рекомендация американской государственной организации Food and Nutrition Board.
Обновлено в 14:31
Политика
США готовят санкции против «Северного потока-2»
Ранее Зеленский призвал США ужесточить санкции против России, чтобы Киев мог справиться с «российской агрессией», писала «Метагазета».
Обновлено в 04:59
Общество
В Камбодже производители сигарет добавляли в табак опилки
В столице Камбоджи военная полиция закрыла табачную фабрику, на которой в сигаретный табак добавляли опилки.
Обновлено в 22:25
Политика
«Софизм имбецила» — в КНДР прокомментировали высказывания Байдена
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обрушилось с критикой на американского политика Джо Байдена после его высказываний о высшем руководстве КНДР в ходе своей предвыборной кампании.
Обновлено в 20:55
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь», назвав ее «большевистской» и «запрещенной к исполнению».
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено в 19:49
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено в 22:12
Гаджеты
Huawei анонсировал создание операционной системы на замену Android
Hongmeng создают на базе Linux, причем компания обещает, что пользователи их фирменной операционной системы будут постоянно получать обновление безопасности и обновление ОС до новых версий.
Обновлено в 05:32
Политика
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.
Обновлено в 19:11
Игры
American Fugitive начинает войну с копами на РС и PS4
American Fugitive уже вышла в Steam (348 рублей), а также на PS4 (1399 рублей или 1119 для владельцев подписки).
Обновлено в 16:19
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Космос
В РАН сообщили о возможностях российского тяжелого лунохода
Обновлено в 21:16
Происшествия
Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован
Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Представитель Центробанка подтвердил, что ЦБ «обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России», пишет РГ.
Обновлено в 21:33
Политика
Медведев проведет встречу с премьером Белоруссии по нефтяным вопросам
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев встретится с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, передает ТАСС.
Обновлено в 09:31
Общество
Кейт Миддлтон провела для королевы Елизаветы II экскурсию по саду
Королева Елизавета II с головой погрузилась в семейные хлопоты.
Обновлено в 14:17
Экономика
24 млн граждан могут лишить пенсии
По предварительным данным Росстата на текущий год, общее число трудоспособных граждан превышает 81 млн. Еще 2,4 млн - неработающие инвалиды.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Наука
Обогащенный дырками купрат бария оказался высокотемпературным сверхпроводником
Физики смогли синтезировать кислород-дефицитный купрат бария Ba2CuO4-y, который становится сверхпроводящим уже при 73 кельвинах.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
В МВД предлагают конфисковывать машины у пьяных водителей
МВД РФ предлагает разрешить конфискацию транспортных средств у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 08:57
Гаджеты
В РФ начали продавать смартфон Alcatel 1S за 6990 рублей
Реализация нового смартфона Alcatel 1S началась в России.
Обновлено в 14:00