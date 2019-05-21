Политика
США ввели санкции против трех российских организацийИзвестия 11:18
14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.
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Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Политика
Зеленский назначил главу президентской администрации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В администрации Никольского идут обыски. Чиновников увезли
Напомним, что 31 мая 2018 года в администрации Никольское сотрудники экономического отдела полицейского Главка изымали документы по исполнению муниципального контракта на обустройство детской площадки в посёлке Гладкое, заключённого в октябре 2017 года года с ООО "Ритм".
Обновлено в 06:32
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Ростове задержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш
В Ростове задержан заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш, сообщает ТАСС с ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским
Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Неизвестные «заминировали» ТЦ и аэропорт в четырех городах Кубани
Как уточнили «Кубанские новости», все объекты были обследованы специалистами, взрывоопасных предметов не обнаружено.
Обновлено в 13:29
Общество
В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»
Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено в 13:28
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Футбол
Икарди не включен в состав сборной Аргентины на Кубок Америки
На Кубке Америки — 2019, который будет проходить с 14 июня по 7 июля в Бразилии, сборная Аргентины сыграет в одной группе с Колумбией, Парагваем и Катаром.
Обновлено в 12:49
Общество
В Сеть утекли данные 49 миллионов пользователей Instagram
В Сеть попали данные 49 миллионов пользователей Instagram, среди них – учетные записи знаменитостей и известных брендов.
Обновлено в 12:36
Общество
Ивлеева и Монеточка попали в список Forbes «до 30»
Обновлено в 07:09
Авто
В России 50% иномарок производится на трех автозаводах
Наибольшее количество иномарок произвел петербургский завод «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус».
Обновлено в 02:32
Происшествия
Рейс SSJ100 из Ижевска в Москву отменили по техническим причинам
Рейс авиакомпании «Аэрофлот», который должен был в понедельник, 20 мая, выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Ижевск — Москва, был отменен по техническим причинам.
Обновлено в 11:53
Общество
Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии
В ведомстве указали, что если ситуация не изменится, то в отношении продукции этих предприятий будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию.
Обновлено в 12:06
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Хоккей
Оглашён состав сборной России на матч ЧМ со Швецией
Официальный аккаунт ФХР в Twitter опубликовал состав сборной России на матч против команды Швеции.
Обновлено в 13:24
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО партнера Baring Vostok Дельпаля
Мосгорсуд признал законным продление ареста директора финансового департамента инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:35
Футбол
Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси". Армянский легионер решил отказаться от поездки в Баку.
Обновлено в 06:54
Происшествия
СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»
В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, д.88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Гаджеты
Видеокарты Radeon на базе Navi замечены в нескольких бенчмарках
Обновлено вчера в 14:15
Музыка
Власти Москвы разослали письма об угрозе детям от поп-группы «Френдзона»
Столичные власти рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено в 13:02