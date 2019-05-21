Политика

США ввели новые санкции против организаций из РоссииГазета.Ru 12:42

Решение о включении предприятий в список утвердил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению оружия массового поражения Кристофер Форд. Кроме трех российских компаний под санкции подпали также компании из Китая и Сирии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США ввели санкции против трёх российских организаций

RT на русском16:35

США внесли в санкционный список два оборонных предприятия и учебный центр из России

Коммерсантъ10:50

США ввели новые санкции против организаций из России

Газета.Ru12:42

Что известно о российских организациях, против которых США ввели санкции 21 мая

ТАСС12:19

США ввели санкции против трех организаций из России

РИА Новости13:43

США ввели санкции против производителей «Панцирь-С» и ракет для С-400

РБК10:46

Эксперт оценил новые санкции США: ограничения стали выгодны всем

Московский Комсомолец13:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 18:17, Ашберн
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Обновлено в 14:55
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие

Минобороны: В Сирии боевики готовят постановку химической атаки

Обновлено в 16:13
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

США дали Турции две недели на отказ от сделки с РФ по С-400

Вашингтон дает Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

Обновлено в 05:59
Происшествия

Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским

Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Технологии

Opera запустит браузер для геймеров

Разработчики планируют запустить продукт в ранний доступ, дата релиза пока неизвестна.
Обновлено в 11:21
Политика

Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Названа причина остановки трех поездов с людьми в московском метро

Обновлено в 14:22
Спорт

Жена Касильяса сообщила, что больна раком

Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
Обновлено в 15:59
Футбол

«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы

У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.
Обновлено в 17:34
Авто

Кроссовер Audi Q5 получил гибридную установку

Общая мощность силовой установки Audi Q5 55 TFSI e quattro достигает 367 «лошадок» и 500 Нм крутящего момента, при этом пиковая тяга приходится уже на 1250 об/мин. У кроссовера есть фирменная система полного привода — quattro с технологией ultra.
Обновлено в 06:45
Футбол

«Спортинг» продлил контракт с Матье

"Спортинг" объявил о подписании нового контракта с защитником Жереми Матье.
Обновлено в 17:14
Общество

Госдума разрешила людям с ВИЧ усыновлять детей

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который позволяет инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С людям усыновлять детей, проживающих с ними в силу обстоятельств.
Обновлено в 08:03
Политика

Россия планирует взыскать с Минска деньги за схемы с растворителями

Глава российского правительства Дмитрий Медведев планирует обсудить с белорусским премьером Сергеем Румасом вопрос экспорта сублимированных нефтепродуктов, так называемых "растворителей", поставка которых производилась в 2011-2012 годах, сообщает interfax.by со ссылкой на пресс-секретаря российского премьера Олега Осипова.
Обновлено в 16:10
Кино

Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»

Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Общество

Французам предложили бесплатную виагру и призвали размножаться

16 мая Дебози издал указ, по которому житель деревни в возрасте от 18 до 40 лет, состоящий в паре, может бесплатно получить средство для улучшения потенции.
Обновлено в 13:56
Музыка

Исландию могут наказать за флаги Палестины на Евровидении

Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором Евровидения, решает вопрос о санкциях в отношении Исландии из-за демонстрации баннеров с флагами Палестины в прямом эфире конкурса.
Обновлено в 17:18
Энергетика

Козак ответил на опасения независимых АЗС из-за роста цен на бензин

Сразу два отраслевых союза - Российский топливный союз и Независимый топливный союз - обратились на этой неделе к Козаку с письмами, в которых отметили рост оптовых и мелкооптовых цен на топливо.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

ВМФ Китая стал крупнейшим в мире

Обновлено в 13:32
Происшествия

Мошенники разработали новую схему кражи денег у клиентов Сбербанка

Злоумышленники нашли новый способ кражи денег у клиентов Сбербанка с помощью терминалов, сообщает URA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
Обновлено 19 мая в 23:18
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Гаджеты

Huawei может выпустить осенью собственную ОС

Китайская компания Huawei готовит к выпуску собственную операционную систему, её релиз может состояться осенью.
Обновлено в 10:39
Космос

На самом дальнем астроиде Солнечной системы нашли воду

Астероид сформировался в то же время, что и другие объекты Солнечной системы, и практически не изменился за несколько миллиардов лет.
Обновлено в 09:12
Авто

Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже

В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Общество

Семья главы Крыма Сергея Аксёнова скупает элитную недвижимость в Москве, утверждает издание The Insider

Согласно опубликованной на днях декларации, Сергей Аксёнов за прошлый год заработал 3 миллиона рублей.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Сын обнародовал редкие фотографии Любови Полищук в день ее рождения

Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.
Обновлено в 11:53
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное